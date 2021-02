Ineos Team UK, presentatosi al via delle Finali da imbattuto in Prada Cup, ha rimediato quest’oggi due sonore sconfitte e si trova già sotto 0-2 contro Luna Rossa Prada Pirelli nella serie al meglio delle 13 regate che promuoverà uno dei due sfidanti al Match della 36ma Coppa America di vela contro il defender Emirates Team New Zealand. Sul campo A del Golfo di Hauraki, Britannia si è dimostrata decisamente inferiore a Luna Rossa con vento medio-leggero in gara-1, per poi pagare dazio parzialmente anche nella seconda regata disputata con brezza più sostenuta.