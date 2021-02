Questo tipo di lockdown corrisponde alla nostra “zona rossa” in quanto, stando alle disposizioni del governo e del primo Ministro, si invita la popolazione a restare a casa e uscire solo per i beni essenziali come i generi alimentari, esigenze lavorative o di salute.

La Nuova Zelanda è stata un esempio per la gestione della pandemia e sta cercando di mettere in atto tutto quello che già l’aveva liberata dal Covid qualche tempo fa. Ad Auckland e dintorni infatti, un caso Covid non si vedeva da molto tempo tanto che l’intera Nazione si è classificata prima, per quello che vale, nella Top 100 dei Paesi che meglio hanno contenuto il virus.