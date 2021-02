Francesco Bruni raggiante al termine della quarta vittoriosa regata di Luna Rossa in finale di Prada Cup. L’imbarcazione italiana, infatti, ha portato a casa altri due successi allungando sul 4-0 nella sfida contro Ineos UK. L’equipaggio del Team Prada Pirelli è stato capace di prendere in mano la regata sin dall’inizio, anche grazie ad un errore di Ben Ainslie in partenza, e di gestire senza troppi problemi il match race.

Siamo felici per la squadra e per l’Italia, sentiamo il tifo degli italiani. Dobbiamo mantenere la concentrazione al massimo. Dobbiamo concentrarci e continuare a migliorarci, già da domani. E’ fantastico, penso che l’Italia si è sempre relazionata col calcio, ma in questo momento anche la barca a vela sta andando forte. Grande Italia e forza Palermo!“, le parole a caldo del timoniere siciliano.

Nonostante gli ottimi riscontri ottenuti da Luna Rossa anche in condizioni di vento sostenuto, che sulla carta avrebbero dovuto favorire Britannia, l’equipaggio guidato da Max Sirena è pronto a tornare in acqua già domani per sviluppare ulteriormente l’imbarcazione.

