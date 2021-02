Luna Rossa Prada Pirelli parte col piede giusto e si aggiudica i primi due punti della Finale di Prada Cup 2021 contro Ineos Team UK, imponendosi sia con vento medio-leggero (gara-1) che in condizioni di brezza più sostenuta (gara-2). La barca italiana ha dominato in lungo e in largo il primo atto della serie, mentre nella seconda regata Britannia si è difesa egregiamente tagliando il traguardo con 26″ di ritardo rispetto ai vincitori.

“Siamo stati bravi, un bel lavoro da parte di tutte e due le squadre. E’ stata una regata molto combattuta, bella. Non abbiamo avuto tanto tempo per prepararci. Abbiamo effettuato delle buone manovre e siamo riusciti a prenderci il vantaggio. In questo momento la barca sembra fantastica, abbiamo un bel pacchetto. Detto ciò, sappiamo che ci sono tante cose da fare. Abbiamo fatto degli errori, dovremo rivederli in video e capire come migliorare“.