Domenica di riposo per Luna Rossa nella baia di Auckand (Nuova Zelanda). Dopo la spettacolare vittoria per 4-0 contro American Magic, valsa la qualificazione alla Finale della Prada Cup, l’equipaggio ha beneficiato di qualche ora di meritato relax, ma già a partire da domani si tornerà in acqua per allenarsi e per prepararsi alla spettacolare sfida contro Ineos Uk. L’atto conclusivo incomincerà il 13 febbraio, sarà una serie molto equilibrata e avvincente: serviranno delle prestazioni di lusso per tenere testa ai britannici e cercare di alzare al cielo il trofeo, guadagnandosi il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.