Vela

Prada Cup, Luna Rossa da sogno! Gli highlights del 2-0 su Ineos

VELA - Parte nel migliore dei modi la finale di Prada Cup per Luna Rossa che ha vinto le prime due regate, infliggendo due sconfitte di fila all'equipaggio inglese di Ineos, al termine di una gara svolta con buon vento e una tecnica impeccabile. Per aggiudicarsi la Coppa, e la chance di sfidare nella finale di America's Cup Team New Zealand, bisogna vincere 7 prove.

00:01:27, 194 Visualizzazioni, un' ora fa