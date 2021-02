Le seconda giornata di regate della finale di Prada Cup è stata trionfale per Luna Rossa che ha portato a casa due successi grazie ai quali allunga sul 4-0 nella sfida contro Ineos UK. Nonostante le imbarcazioni abbiano mostrato potenzialità non troppi differenti, l’arma in più per l’equipaggio italiano è stata la capacità di gestire il match race da parte dei due timonieri Francesco Bruni e James Spithill.