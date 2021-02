Dopo le 72 ore di lockdown, in seguito alla positività al Covid-19 di tre persone, Auckland e la Nuova Zelanda sono pronte a tornare alla normalità. L’allarme sembra essere rientrato in Nuova Zelanda, nazione da tempo Covid-free e in cui la popolazione può circolare liberamente, senza indossare la mascherina (in questi giorni era obbligatoria solo sui mezzi di trasporto) e senza dover rispettare la distanza sociale.

Una buona notizia anche per l’equipaggio di Luna Rossa e la macchina organizzativa della Prada Cup che potrà riprendere il suo programma di gare già nella notte italiana tra giovedì 18 e venerdì 19, quando Luna Rossa e Ineos Uk torneranno ad affrontarsi per gara-5 e gara-6. Ricordiamo che l’equipaggio italiano comanda 4-0 dopo la prima due giorni di regate e all’imbarcazione tricolore servono altre tre successi per aggiudicarsi la Prada Cup e guadagnarsi di sfidare Team New Zealand nell’atto finale di America’s Cup.

Di seguito il nuovo calendario completo, il programma dettagliato, le date, gli orari, il palinsesto tv/streaming di Luna Rossa-Ineos Uk, Finale della Prada Cup. Tutte le regate saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go.

Il nuovo calendario

VENERDÌ 19 FEBBRAIO

04.00 Gara-5: Luna Rossa vs Ineos Uk (a seguire gara 6)

SABATO 20 FEBBRAIO

04.00 Gara-7: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire eventuale gara 8)

DOMENICA 21 FEBBRAIO

04.00 Eventuale Gara-9: Luna Rossa vs Ineos Uk (a seguire eventuale gara 10)

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO

04.00 Eventuale Gara-11: Ineos Uk vs Luna Rossa (a seguire eventuale gara 12)

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO

Eventuale Gara-13: Luna Rossa vs Ineos Uk

