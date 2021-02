La Finale della Prada Cup è ripresa sabato 20 febbraio . Questa è la decisione a cui si è giunti ad Auckland dopo un serratissimo braccio di ferro tra Luna Rossa (Challenger of Record) e America’s Cup Events (ACE). Il sodalizio italiano voleva tornare subito in acqua nel weekend , l’ente organizzatore aveva proposto il rinvio di una settimana nella speranza che il lockdown ad Auckland si alleggerisse al livello 1. Da regolamento, però, l’atto conclusivo deve terminare entro mercoledì 24 febbraio e Team Prada Pirelli ha fatto giustamente valere quello che era stato messo nero su bianco mesi fa .

Luna Rossa e Ineos Uk torneranno a darsi battaglia nel Golfo di Hauraki a partire da domenica 21 febbraio: nella notte italiana si disputeranno dunque gara-7 e gara-8. Qualora l'imbarcazione azzurra se le aggidicasse entrambe conquisterebbe la Prada Cup e la conseguente possibilità di sfidare il Defender Team New Zealand nella America's Cup vera e propria Le eventuali gara-9 e gara-10 sono previste lunedì 22 febbraio, le eventuali gara-11 e gara-12 andranno in scena martedì 23 febbraio, l’eventuale gara-13 (bella di spareggio) è schedulata per mercoledì 24 febbraio.