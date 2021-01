Cresce l’attesa per la semifinale di Prada Cup tra Luna Rossa e American Magic in scena a partire da domani venerdì 29 gennaio. Patriot è stata riparata ed è tornata in acqua dopo la terribile scuffia nel corso della regata proprio contro l’equipaggio italiano. Sarà una sfida molto intensa con l’incognita legata alle performance dell’imbarcazione statunitense dopo gli importanti interventi per rimetterla in sesto. Se le prime regate della Prada Cup hanno fornito informazioni importanti, Luna Rossa decisamente performante in condizioni di vento debole mentre American Magic più a suo agio al di sopra dei 16-17 nodi, ora bisognerà capire come incideranno le diverse introduzioni degli ultimi giorni.