In condizioni di vento leggero – 10-12 nodi – sono due i momenti chiave della prima regata della notte, la quinta di questa finale di Prada Cup: la partenza e la seconda bolina. Team Ineos UK è molto aggressiva in partenza, con un match race davvero ravvicinato che porta entrambe le imbarcazioni a tagliare la linea di partenza con qualche secondo di anticipo. Questo si traduce in una penalità per entrambe, ma gli inglesi volevano tenere il lato di destra e riescono nel loro intento. Luna Rossa però al primo incrocio riesce a rimanere davanti e da quel momento marca stretto gli inglesi, lasciandoli in condizioni di vento sporco. Il team italiano gira così davanti di 15’’ al primo cancello di bolina, che diventano 20’’ al primo giro di poppa. La fase decisiva è però nel secondo lato di bolina, con Ben Ainslie e Ineos Team UK che provano a giocare aggressivi ma che vengono puniti da un salto di vento che amplia tantissimo il gap tra le due barche: al gate 3 infatti il distacco è prossimo al minuto, 58’’. Da lì diventa puro controllo per Luna Rossa, che al 4° cancello è avanti 1:01 e nell’ultimo lato di bolina va addirittura a 1:19. L’ultimo lato di bolina è così una passerella per l’equipaggio italiano che chiude la prima regata della notte, la quinta complessiva di finali di Prada Cup, con un minuto e venti di vantaggio. Luna Rossa sale così sul 5-0.