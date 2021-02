In una domenica pomeriggio neozelandese caratterizzata da una leggera brezza proveniente dal mare – 10-13 nodi – il campo di regata A, quello più a nord e dunque privo della presenza di isole, regala condizioni di chop (onda corta). All’ingresso in box mure a sinistra entrano per primi gli inglesi, ma Luna Rossa rispetto all’ultima regata di ieri – la prima persa dal team italiano – riesce a garantirsi una partenza di fatto alla pari. La differenza arriva così come sempre nei primi incroci della regata, con la bolina di Luna Rossa è ancora una volta eccellente. Gli inglesi infatti sono meno precisi nelle manovre in queste condizioni di onda lunga e vento tendenzialmente leggero, e il team italiano la fa da padrone: 0:16 il vantaggio al primo gate, 0:21 al secondo gate dopo il primo lato di poppa. La vera differenza però Luna Rossa la fa nella seconda bolina, con un vento che scende a 9 nodi ed esalta l’imbarcazione italiana: al gate 3 infatti Team Ineos UK paga addirittura un minuto e 7 secondi di svantaggio. E da lì per Pietro Sibello è puro controllo, con Spithill e Bruni impeccabili nelle manovre e una Luna Rossa che vola e chiude addirittura con un minuto e 45 secondi di vantaggio al cancello finale. Grazie a questo successo l’equipaggio italiano si garantisce così 6 match point per andare in finale di America’s Cup contro Team New Zeland.