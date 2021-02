Max Sirena felicissimo per il netto trionfo in Prada Cup di Luna Rossa contro Ineos UK. Lo skipper a terra del Challenger of Record nella conferenza stampa post regata ha espresso tutta la sua felicità: “Questo è un momento bellissimo per noi e personalmente oggi è un giorno speciale. Abbiamo dovuto lottare contro due team molto forti, molto organizzati e con un buon budget. Sì, personalmente è un grande giorno ma come ha detto Jimy (Spithill, ndr) dobbiamo lavorare ancora di più per gareggiare contro i Kiwi, quindi godiamoci le ultime ore di questa giornata e da domani penseremo a New Zealand“.