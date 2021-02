Luna Rossa è in vantaggio per 2-0 su Ineos UK nella Finale di Prada Cup 2021 in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. Avvio migliore non poteva esserci per la flotta italiana, superiore con il tanto amato vento leggero e poi capace di mettere sotto i britannici anche con brezza superiore ai 15 nodi. Max Sirena, skipper del Team Prada Pirelli, invita giustamente a mantenere la calma in una serie ancora lunghissima ed al meglio delle tredici regate: