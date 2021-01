Sarà una notte da incubo per l’intero equipaggio di American Magic dopo quanto successo nella terza giornata della Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Gli 11 uomini a bordo dell’imbarcazione statunitense sono finiti in mare in seguito alla scuffiata avuta durante la regata con Luna Rossa (che stavano comodamente vincendo): si sono consumati attimi di paura nel golfo di Hauraki, ma fortunatamente tutti gli atleti sono stati tratti in salvo e sono rientrati in albergo senza alcuna conseguenza fisica. Si è trattato di una domenica difficilissima per il sodalizio a stelle e strisce perché, oltre alla quarta sconfitta subita in altrettante prove disputate, American Magic deve fare i conti con gli enormi danni subiti dallo scafo di Patriot, recuperato dopo oltre due ore di intensissime operazioni in mare e giunto sottocoperta soltanto attorno alle ore 23.00 locali, sotto le luci artificiali e in un clima di sconforto generale.