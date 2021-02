Luna Rossa si è qualificata alla Finale della Prada Cup grazie al sonoro 4-0 rifilato ad American Magic. L’imbarcazione italiana ha surclassato gli statunitensi, crescendo esponenzialmente nell’ultima settimana: barca più veloce e performante anche con vento sostenuto, equipaggio più compatto, migliore comunicazione a bordo, maggiore intesa tra i due timonieri James Spithill e Francesco Bruni, eccellente lavoro di Pietro Sibello investito nel ruolo di tattico.

Vela Spithill: "Luna Rossa è migliorata, ma non è ancora abbastanza" IERI A 07:53

Ora l’equipaggio guidato a terra dallo skipper Max Sirena si prepara per l’intensissimo atto conclusivo contro Ineos Uk, in programma a partire dal 13 febbraio. Si preannuncia una serie particolarmente equilibrata e avvincente, chi riuscirà a vincere sette regate potrà alzare al cielo la Prada Cup e avrà il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.

Luna Rossa brilla, gli highlights del 2-0 ad American Magic

Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, non si trova ad Auckland (Nuova Zelanda). L’amministratore delegato di Prada è rimasto in Italia, ma ovviamente non si perde nemmeno un secondo delle gare dei suoi uomini. Al termine del trionfo contro American Magic, il 74enne imprenditore toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni. Dalle colonne de La Stampa, il patron si dice “molto soddisfatto di come il team ha migliorato la barca e la conduzione della stessa”.

Patrizio Bertelli esorta i suoi uomini a non fermarsi: “La strada è ancora lunga e dobbiamo rimanere concentrati sullo sviluppo di tutti i settori”. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, oggi Luna Rossa si è rimessa al lavoro: mancano soltanto dodici giorni all’inizio della battaglia campale contro i britannici, bisognerà presentarsi al top della forma per non sbagliare nemmeno un colpo e continuare a inseguire il sogno chiamato Vecchia Brocca.

Luna Rossa in finale! Gli highlights del 4-0 su American Magic

Vela Prada Cup, Max Sirena: "Luna Rossa mai così veloce" 29/01/2021 A 10:02