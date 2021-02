Un grande giorno per la vela italiana: Luna Rossa è in finale di America’s Cup. Con due vittorie su Team Ineos UK arrivate in condizioni di vento molto leggero, Luna Rossa conferma di essere straordinaria in queste condizioni e chiude sugli inglesi con un 7-1 complessivo. Uno spettacolo anche le ultime due regate, con una coordinazione perfetta di Pietro Sibello del duo dei due timonieri Spithill-Bruni. Luna Rossa domina la 7a regata e vince poi anche l’ottava, regalandosi appunto la gioia di poter sfidare Team New Zeland nella finale della 36a America’s Cup dal prossimo sabato 6 marzo. E' solo la terza vola nella storia per un equipaggio italiano dopo la finale raggiunta nel 1992 dal Moro di Venezia e nel 2000 proprio dalla 'prima' Luna Rossa timonata da Francesco De Angelis. In entrambi i casi gli equipaggi italiani furono poi sconfitti in finale (da America3 il Moro, da Black Magic Luna Rossa).

Prima regata: onda corta, vento leggero, dominio Luna Rossa

In una domenica pomeriggio neozelandese caratterizzata da una leggera brezza proveniente dal mare – 10-11 nodi – il campo di regata A, quello più a nord e dunque privo della presenza di isole, regala condizioni di chop (onda corta). All’ingresso in box mure a sinistra entrano per primi gli inglesi, ma Luna Rossa rispetto all’ultima regata di ieri – la prima persa dal team italiano – riesce a garantirsi una partenza di fatto alla pari. La differenza arriva così come sempre nei primi incroci della regata, con la bolina di Luna Rossa è ancora una volta eccellente. Gli inglesi infatti sono meno precisi nelle manovre in queste condizioni di onda lunga e vento tendenzialmente leggero, e il team italiano la fa da padrone: 0:16 il vantaggio al primo gate, 0:21 al secondo gate dopo il primo lato di poppa. La vera differenza però Luna Rossa la fa nella seconda bolina, con un vento che scende a 9 nodi ed esalta l’imbarcazione italiana: al gate 3 infatti Team Ineos UK paga addirittura un minuto e 7 secondi di svantaggio. E da lì per Pietro Sibello è puro controllo, con Spithill e Bruni impeccabili nelle manovre e una Luna Rossa che vola e chiude addirittura con un minuto e 45 secondi di vantaggio al cancello finale. Grazie a questo successo l’equipaggio italiano si garantisce così 6 match point per andare in finale di America’s Cup contro Team New Zeland.

Luna Rossa in controllo nella 7a regata di Prada Cup su Team Ineos UK: il punto che porta il 6-1

Seconda regata: 7-1 Luna Rossa, è finale di America’s Cup

Sir Ben Ainslie, spalle al muro, prova il tutto per tutto in partenza, con una manovra aggressiva nel box che mette effettivamente in difficoltà Luna Rossa. Nonostante l’ingresso mure a sinistra e per primi nel box di partenza infatti Luna Rossa è messa in una posizione di difficoltà, che costante anche una penalità da scontare di 50 metri. Nonostante questo però l’imbarcazione italiana vola che è un piacere sull’acqua e nel primo e consueto lato decisivo di bolina riesce a recuperare, passando davanti agli inglesi già al secondo split. Luna Rossa chiude così davanti al gate 1 per 12’’ di vantaggio, replicati tale e quali al gate 2 dopo il primo lato di poppa. La leggera brezza mare continua a pagare per Luna Rossa, con condizioni intorno agli 11 nodi che confermano l’efficienza dello scafo italiano in queste condizioni. Al gate 3 Luna Rossa amplia così il suo vantaggio a 34 secondi, che diventano 36 al gate 4 dopo il secondo lato di poppa. Da quel momento è di nuovo solo controllo, con l’ultima bolina – 53 secondi di vantaggio – e l’ultima poppa che consente a Luna Rossa di chiudere al cancello finale con 56’’ sugli inglesi.

Luna Rossa chiude così per 7-1 la Prada Cup, conquistandosi il successo finale e il diritto di poter sfidare i detentori di Team New Zeland in finale di Coppa America 2021. Regate di finale in programma da sabato 6 marzo al 15 marzo. Identico il regolamento: la prima imbarcazione che arriverà a 7 punti sarà la vincitrice dell’America’s Cup.

L'equipaggio di Luna Rossa festeggia la vittoria di Prada Cup che vale la finale della 36a Coppa America

