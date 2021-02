Vela

Prada Poker Luna Rossa in finale! Gli highlights del 4-0 su Ineos

VELA - Continua nel migliore dei modi la finale di Prada Cup per Luna Rossa che dopo aver vinto le prime due regate, infliggendo due sconfitte di fila all'equipaggio inglese di Ineos, si aggiudica anche i match race numero 3 e numero 4. Per aggiudicarsi la Coppa, e la chance di sfidare nella finale di America's Cup Team New Zealand, bisogna vincere 7 prove.

00:01:29, 11 Visualizzazioni, 18 minuti fa