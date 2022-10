Ruggero Tita e Caterina Banti sono stati premiati con il World Sailor of the Year Award, il riconoscimento riservato ai migliori velisti al mondo nella stagione agonistica che volge al termine. Non poteva essere altrimenti visto che hanno vinto Nacra 17 è imbattibile e la nomina arrivata dalla Federazione Internazionale è sacrosanta. sono stati premiati con il, il riconoscimento riservato ainella stagione agonistica che volge al termine. Non poteva essere altrimenti visto che hanno vinto Mondiali ed Europei , dopo essersi laureati Campioni Olimpici a Tokyo 2020 . L’equipaggio tricolore delè imbattibile e la nomina arrivata dalla Federazione Internazionale è sacrosanta.

Queste le dichiarazioni rilasciate dai nostri portacolori: “Siamo davvero felicissimi di ricevere questo premio; spiace che proprio quest’anno non sia possibile essere di persona a ritirare quello che rappresenta il massimo riconoscimento della vela mondiale. Vogliamo ringraziare tutti gli stakeholders che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo, e tutti i nostri fans che ci hanno votato da casa! Già nel 2018 eravamo andati vicini a vincerlo ma sfortunatamente non lo avevamo raggiunto. Questa soddisfazione però non sposta i nostri obiettivi, rimaniamo con i piedi per terra perché questo è soltanto l’inizio”.

Gli azzurri hanno proseguito: “L’obiettivo è e rimane quello delle Olimpiadi di Parigi 2024. Questo è uno step che ci stimola ancor di più a lavorare duro e alzare l’asticella ogni giorno, passo dopo passo, per arrivare a Marsiglia con la possibilità di vincere una medaglia. Sarebbe bello, e qui lanciamo un’idea a World Sailing, poter assegnare questo premio anche a un equipaggio misto e non solo alla categoria maschile e femminile. Per noi è un percorso comune che ci lega fortemente e che riteniamo sia da consacrare, soprattutto in un premio di questa importanza, in maniera unita.”

