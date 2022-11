14esima edizione di The Ocean Race, che si terrà 50° anniversario. L'attesa cresce, per una competizione sempre emozionante, avvincente che costringe i velisti ad una sorta di giro del mondo. Nel 2023, infatti, toccheranno tre continenti, nove città internazionali e in tutto percorreranno circa 32 miglia nautiche. Di queste, ben 12.750 appartengono alla tappa che comincerà a Cape Town (Sudafrica) per concludersi a Itajaí (Brasile). Record di lunghezza per una singola frazione, che durerà quasi un mese e sarà ricordata anche per il passaggio attraverso i tre grandi capi meridionali: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo evento incredibile! Negli scorsi giorni è stato presentato il Grand Finale della, che si terrà a Genova . Per la prima volta in Italia! Mancano poche settimane al via di questa regata, considerata da molti come la più impegnativa al mondo. Festeggia in quest'occasione il suo. L'attesa cresce, per una competizione sempre emozionante, avvincente che costringe i velisti ad una sorta di giro del mondo. Nel 2023, infatti, toccheranno tre continenti, nove città internazionali e in tutto percorreranno circa. Di queste, ben 12.750 appartengono alla tappa che comincerà a Cape Town (Sudafrica) per concludersi a Itajaí (Brasile). Record di lunghezza per una singola frazione, che durerà quasi un mese e sarà ricordata anche per il passaggio attraverso i tre grandi capi meridionali: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo evento incredibile!

Ad

THE OCEAN RACE 2023: LA ROTTA E IL CALENDARIO

The Ocean Race The Ocean Race per la prima volta in Italia nel 2023. “Grand Finale” a Genova 22/11/2022 ALLE 15:22

TAPPA 1: Alicante (Spagna) - Capo Verde / partenza: 15 gennaio 2023

Alicante (Spagna) - Capo Verde / partenza: 15 gennaio 2023 TAPPA 2: Capo Verde - Cape Town (Sudafrica) / partenza: 25 gennaio 2023

Capo Verde - Cape Town (Sudafrica) / partenza: 25 gennaio 2023 TAPPA 3: Cape Town (Sudafrica) – Itajaí (Brasile) / partenza: 26 febbraio 2023

Cape Town (Sudafrica) – Itajaí (Brasile) / partenza: 26 febbraio 2023 TAPPA 4 : Itajaí (Brasile) – Newport (USA) / partenza: 23 aprile 2023

: Itajaí (Brasile) – Newport (USA) / partenza: 23 aprile 2023 TAPPA 5: Newport (USA) – Aarhus (Danimarca) / partenza: 21 maggio 2023

Newport (USA) – Aarhus (Danimarca) / partenza: 21 maggio 2023 TAPPA 6: Aarhus (Danimarca) – Fly-by a Kiel (Germania)*- L’Aja (Olanda) / partenza: 8 giugno 2023

Aarhus (Danimarca) – Fly-by a Kiel (Germania)*- L’Aja (Olanda) / partenza: 8 giugno 2023 TAPPA 7: L’Aja (Olanda) – Genova (Italia) / partenza: 15 giugno 2023; arrivo previsto: 25 giugno 2023 (Grand Finale)

*il 9 giugno 2023

THE OCEAN RACE 2023: IL GRAND FINALE DI GENOVA

Dal 24 giugno al 2 luglio 2023 Genova aprirà le porte a The Ocean Race. Ci saranno persone da tutto il mondo e lo spettacolo non si limiterà alla regata. La cornice del Grand Finale sarà arricchita infatti da eventi collaterali, che si terranno nell’Ocean Live Park. Quest’area sarà allestita nel nuovo Waterfront di Levante e accoglierà oltre 300.000 persone in quei giorni. Tra le altre iniziative ci saranno poi la In Port Race, l’ultima delle regate costiere che si terranno in ogni tappa, e The Ocean Race Legends 50th Anniversary Regatta, alla quale sono stati invitati i velisti e le barche delle prime 13 edizioni. La città di Genova, però, si presenterà al mondo intero ancora prima di aprire le sue porte tra giugno e luglio. Infatti, ad ogni tappa della Ocean Race, ci sarà una Business Lounge, uno spazio sia per visitatori che per aziende. Qui si troverà una camera immersiva che porterà la gente nei luoghi iconici della Liguria e ovviamente saranno promosse le eccellenze del territorio, anche dal punto di vista culinario.

THE OCEAN RACE 2023: LE BARCHE

Nel 2023 The Ocean Race avrà due classi di barche da regata oceaniche ad alte prestazioni: la classe IMOCA di 60 piedi e la classe VO65 di 65 piedi. Sono barche capaci di raggiungere alte velocità e, in condizioni ideali, possono percorrere oltre 600 miglia nautiche al giorno. Gli IMOCA foiling debutteranno a The Ocean Race gareggiando in equipaggio completo, quando solitamente invece partecipano a regate in singolo o in doppio. Al contrario, per i monotipo VO65 non sarà un esordio, erano già presenti infatti nelle ultime due edizioni (2014-15 e 2017-18).

THE OCEAN RACE 2023: GLI EQUIPAGGI GIÀ ISCRITTI

IMOCA

11th Hour Racing Team di Charlie Enright e Mark Towill (USA)

Team Malizia di Boris Herrmann (GER)

GUYOT environnement - Team Europe di Benjamin Dutreux e Robert Stanjek (FRA/GER)

Biotherm di Paul Meilhat (FRA)

Holcim - PRB di Kevin Escoffier (FRA)

VO65

Ocean Racing GMBH (AUT)

Sailing Poland (POL)

Sailing Team NextGen (NED)

Team Baltic (LIT)

Mirpuri Foundation Racing Team (POR)

Team Mexico (MEX)

*Nelle prossime settimane si allungherà la lista dei partecipanti. Quelle menzionate hanno completato il processo di registrazione, che consiste nel pagamento di una quota di 5.000 euro.

THE OCEAN RACE 2023: I VELISTI ITALIANI

I velisti italiani in gara saranno Francesca Clapcich e Giulio Bertelli. Clapcich è una velista triestina, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 nel 49er, e sarà nell’equipaggio di 11th Hour Racing Team. Bertelli, invece, è stato protagonista con Luna Rossa nell’ultima Coppa America. Sarà al fianco di Paul Meilhat a bordo di Biotherm.

THE OCEAN RACE 2023: ALBO D'ORO

- 1973/74: Sayula II (MEX) di Ramon Carlin (MEX)

- 1977/78: Flyer (NED) di Conny van Rietschoten (NED)

- 1981/82: Flyer II (NED) di Conny van Rietschoten (NED)

- 1985/86: L'esprit d'équipe (FRA) di Lionel Péan (FRA)

- 1989/90: Steinlager 2 (NZL) di Sir Peter Blake (NZL)

- 1993/94: NZ Endeavour (NZL) di Grant Dalton (NZL); Yamaha (JAP) di Ross Field (NZL)

- 1997/98: EF Language (SWE) di Paul Cayard (USA)

- 2001/02: Illbruck Challenge (GER) di John Kostecki (USA)

- 2005/06: ABN AMRO I (NED) di Mike Sanderson (NZL)

- 2008/09: Ericsson 4 (SWE) di Torben Grael (BRA)

- 2011/12: Groupama 4 (FRA) di Franck Cammas (FRA)

- 2014/15: Azzam (UAE) di Ian Walker (GBR)

- 2017/18: Dongfeng Race Team (CHN) di Charles Caudrelier (FRA)

THE OCEAN RACE 2023: TUTTO L'EVENTO SU EUROSPORT

Eurosport trasmetterà in diretta televisiva sui suoi canali tutta la 14^ edizione di The Ocean Race, l'evento più importante della vela internazionale. Ogni regata sarà disponibile anche in streaming sia live che on-demand su Discovery+ e sull'App di Eurosport. Su Eurosport.it si troveranno numerosi contenuti tra notizie e video.

The Ocean Race 2022-23, Grand Finale a Genova dal 24 giugno al 2 luglio

Vela 50 anni di The Ocean Race: a Genova la "Regata delle Legends" 07/11/2022 ALLE 16:38