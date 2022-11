The Ocean Race. La regata più dura, che stavolta toccherà tre continenti e nove città internazionali, dal 24 giugno al 2 luglio 2023. Questo grande evento porrà al centro dell’attenzione il capoluogo ligure, che in quei giorni sarà a tutti gli effetti la capitale mondiale della vela, e pure l’intera nostra Nazione, la quale potrà assistere da vicino ad uno spettacolo incredibile. A gennaio del 2023 da Alicante (Spagna) inizierà un’edizione speciale di. La regata più dura, che stavolta toccherà tre continenti e nove città internazionali, compie infatti 50 anni e gli organizzatori hanno scelto di farla arrivare in Italia, per la prima volta nella storia di questa competizione. C’è grande attesa quindi per il “Grand Finale” che sarà a Genova . Questo grande evento porrà al centro dell’attenzione il capoluogo ligure, che in quei giorni sarà a tutti gli effetti la capitale mondiale della vela, e pure l’intera nostra Nazione, la quale potrà assistere da vicino ad uno spettacolo incredibile.

THE OCEAN RACE 2023: LA CORSA

The Ocean Race è sostanzialmente un giro del mondo, i partecipanti percorreranno circa 32.000 miglia attraverso gli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico, oltre all’insidioso Oceano Meridionale in prossimità dell’Antartide. La corsa si suddivide in 8 tappe. Si parte da Alicante il 15 gennaio. Capo Verde (25/1), Cape Town (26/2), Itajaí (23/4), Newport (21/5), Aarhus (8/6), Kiel (Fly-by, 9/6), L’Aja (15/6) le altre partenze programmate. Il "Grand Finale", come detto, a Genova. Un’edizione che entrerà nella storia anche per la tappa più lunga dei suoi 50 anni di storia: tra Cape Town e Itajaí si terrà infatti un’estenuante regata di 12.750 miglia. Un’altra prima volta: nella stessa tappa di cui sopra le barche passeranno per i tre grandi capi meridionali: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn.

THE OCEAN RACE 2023: IL CALENDARIO

Alicante (Spagna) – partenza: 15 gennaio 2023

Capo Verde – partenza: 25 gennaio 2023

Cape Town (Sudafrica) – partenza: 26 febbraio 2023

Itajaí (Brasile) – partenza: 23 aprile 2023

Newport (USA) – partenza: 21 maggio 2023

Aarhus (Danimarca) – partenza: 8 giugno 2023

Kiel (Germania) – partenza: 9 giugno 2023

L’Aja (Olanda) – partenza: 15 giugno 2023

Genova (Italia) – arrivo: 2 luglio 2023 (Grand Finale)

THE OCEAN RACE 2023: IMBARCAZIONI GIÀ ISCRITTE E VELISTI ITALIANI

Nella classe Imoca ci sono già cinque imbarcazioni iscritte: 11th Hour Racing Team di Charlie Enright e Mark Towill (USA), Team Malizia di Boris Herrmann (GER), GUYOT environnement - Team Europe di Benjamin Dutreux e Robert Stanjek (FRA/GER), Biotherm di Paul Meilhat (FRA), Holcim - PRB di Kevin Escoffier (FRA). Nelle prossime settimane si allungherà la lista dei partecipanti.

I velisti italiani in gara saranno Francesca Clapcich e Giulio Bertelli. Clapcich è una velista triestina, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 nel 49er, e sarà nell’equipaggio di 11th Hour Racing Team. Bertelli, invece, è stato protagonista con Luna Rossa nell’ultima Coppa America. Sarà al fianco di Paul Meilhat a bordo di Biotherm.

THE OCEAN RACE 2023: LA STORIA

The Ocean Race esiste dal 1973 ma ha assunto questa denominazione solo più tardi. Agli inizi era conosciuta infatti come Whitbread Round The World Race poi come Volvo Ocean Race (fino al 2018) ed infine il titolo attuale. Corsa dal fascino unico, per lo sforzo che richiede. E’ stata spesso descritta, non a caso, come l’evento sportivo professionistico più lungo e più impegnativo del mondo. Molti velisti hanno dedicato molti anni, o decenni, della loro vita per cercare di aggiudicarsela. Uno di questi è Sir Peter Blake, presente dalla prima edizione. E’ tornato numerose volte ed ha vinto finalmente nel 1989-90. I partecipanti invece sono stati in totale circa 2000, tra cui un messicano, Enrique Carlin, che è stato persino il primo vincitore con la Sayula II. L’edizione più avvincente è ancora oggi quella del 2017-18 dove tre squadre in prossimità del traguardo si trovavano in situazione di quasi parità. Dopo 126 giorni di regata e 11 tappe, vinse il Dongfeng Race Team di Charles Caudrelier per soli 16 minuti.

THE OCEAN RACE 2023: L’OCCASIONE PER GENOVA

Dal 24 giugno al 2 luglio 2023 Genova sarà una giostra di colori, di musica, di sapori e di gare. Ci saranno persone da tutto il mondo e lo spettacolo non si limiterà a The Ocean Race. La cornice del Grand Finale sarà arricchita infatti da eventi collaterali, che si terranno nell’Ocean Live Park. Quest’area sarà allestita nel nuovo Waterfront di Levante e accoglierà oltre 300.000 persone in quei giorni. Tra le altre iniziative ci saranno poi la “In Port Race”, l’ultima delle regate costiere che si terranno in ogni tappa, e “The Ocean Race Legends 50th Anniversary Regatta", alla quale sono stati invitati i velisti e le barche delle prime 13 edizioni. La città di Genova, però, si presenterà al mondo intero ancora prima di aprire le sue porte tra giugno e luglio. Infatti, ad ogni tappa della Ocean Race, ci sarà una “Business Lounge”, uno spazio sia per visitatori che per aziende. Qui si troverà una camera immersiva che porterà la gente nei luoghi iconici della Liguria e ovviamente saranno promosse le eccellenze del territorio, anche dal punto di vista culinario.

IL SINDACO DI GENOVA: "PROMUOVERE LA NOSTRA CITTÀ NEL MONDO"

Nella mattina di martedì presso il Salone d’Onore del Coni, è stato presentato il Grand Finale di Genova. Ha preso la parola il sindaco della città ospitante, Marco Bucci, che ha sottolineato l’importanza di un evento del genere: “Il valore di The Ocean Race per Genova, oltre al grande prestigio sportivo dell’iniziativa, è quello di promuovere la nostra città nel mondo: le sue bellezze, le grandi attrattività, l’enogastronomia, il clima, le tradizioni”. Ed ha aggiunto: “Siamo pronti a raccogliere la grande sfida che stiamo attendendo da anni. Sarà coinvolta l’intera città e dimostreremo di cosa sono capaci i genovesi!”.

Anche il Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato quest’occasione: “Ci avviciniamo ad un appuntamento storico e atteso. Per la prima volta il giro del mondo a vela, uno degli eventi sportivi più importanti a livello globale, si concluderà nel Mediterraneo, e non in luogo a caso, ma proprio a Genova, sempre di più capitale non solo della nautica, ma anche della vela. Genova sarà incoronata regina dei mari ed è pronta a mostrare a tutti la sua bellezza. Attraverso The Ocean Race verranno anche promosse le eccellenze di Genova e della Liguria a una platea di oltre 2 milioni e mezzo di persone”.

Si è unito al coro il Ministro Andrea Abodi: “Genova e la Liguria hanno fatto centro, portando per la prima volta in Italia un evento che non è soltanto sportivo. The Ocean Race è molto più di una competizione, è una meravigliosa avventura, che mette in primo piano un settore industriale importante e cerca di salvaguardare l'ambiente. Lo sport può essere al tempo stesso testimone delle dinamiche sociali e strumento di comunicazione formidabile. Sottolineo anche il grande sforzo finanziario che ha sostenuto la città di Genova. 400 milioni di investimento, 150 pubblici e 250 privati per il nuovo Waterfront di Levante. Questo succede perché c'è una visione: non è un fotogramma, ma un film di sviluppo della città. Mi auguro che dal 24 giugno al 2 luglio a Genova ci sia una presenza viva dell'intero sistema Paese, e che per il futuro ci sia una nuova candidatura, perché questi eventi hanno bisogno di continuità nel tempo: meritiamo di più di una tappa finale”.

Infine, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha fatto una sottolineatura: “L’arrivo di The Ocean Race è un lustro per Genova e la Liguria ma anche e soprattutto per tutto il sistema sportivo italiano. Siamo apprezzati per la nostra storia, per i risultati ma anche per la capacità di organizzare questi grandi eventi”.

