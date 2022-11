Vela

The Ocean Race 2022-23, è Genova la sede del Grand Finale. La regata più impegnativa arriva in Italia per la prima volta

VELA - Genova ospiterà il “Grand Finale” della cinquantesima edizione di The Ocean Race dal 24 giugno al 2 luglio 2023. Il capoluogo ligure sarà raggiunto dopo 6 mesi estenuanti, in cui i partecipanti percoreranno circa 32.000 miglia. Un'occasione unica per la città e per l'Italia, mai in questi 50 anni la regata era arrivata nel nostro Paese. Francesca Clapcich e Giulio Bertelli i velisti azzurri

