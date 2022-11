Vela

The Ocean Race 2022-23, la rotta: 9 città internazionali, 7 tappe con "Grand Finale" a Genova

VELA - Genova ospiterà il “Grand Finale” della cinquantesima edizione di The Ocean Race dal 24 giugno al 2 luglio 2023. Il capoluogo ligure sarà raggiunto dopo 6 mesi estenuanti, in cui i partecipanti percoreranno circa 32.000 miglia. Ci sarà anche la tappa più lunga della storia della competizione tra Cape Town in Sudafrica e Itajaí in Brasile. Un calendario, dunque, a dir poco spettacolare.

