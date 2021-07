Si sono appena concluse le regate odierne dell’RS:X maschile e femminile delle Olimpiadi di Tokyo. Bilancio agrodolce in casa Italia con Mattia Camboni che perde una posizione in classifica generale ma resta in lotta per il podio, mentre Marta Meggetti vede sfumare definitivamente i sogni di gloria.

L’azzurro ha sofferto nelle tre regate di oggi chiuse rispettivamente all’8°, 3° e 9° posto. In questo modo l’azzurro scivola dalla seconda alla terza posizione nella classifica generale con 54 punti. L’azzurro al momento dovrebbe recuperare ben 21 lunghezze al fenomenale olandese Kiran Badloe (33 punti), ipotesi impossibile da concretizzarsi quando manca solo la regata di Medal Race. Decisamente a portata il secondo posto del francese Thomas Goyard fermo a quota 52 punti. Il 25enne nativo di Civitavecchia, però, domani avrà bisogno di una prestazione solida per evitare di essere risucchiato dal polacco Piotr Myszka distante solo 3 lunghezze.

Sfuma il sogno podio per Marta Maggetti che oggi ha raccolto un 5°, 6° e 8° posto. L’azzurra occupa la quarta piazza nella classifica generale con 58 punti. Purtroppo per la nostra portacolori, quando manca solo la Medal Race, non ci sono possibilità di salire sul podio. In terza posizione, infatti, c’è la francese Charline Picon con 36 punti e quindi con 22 lunghezze di vantaggio sull’azzurra che con una sola prova a disposizione non ha la possibilità di rientrare. In vetta alla classifica dell’RS:X femminile la cinese Lu Yunxiu (2-3-2 oggi) con 55 punti, seconda la britannica Emma Wilson con 34 punti.

Ottima sesta posizione per Silvia Zennaro al termine del day-3 nei Laser Radial. L’azzurra ha ottenuto un ottimo 3° posto nella prima prova odierna, seguito da una decima pizza, salendo complessivamente a 62 punti. Al comando la danese Anne-Marie Rindom (25), davanti alla finlandese Tuula Tenkanen (46) e alla sorprendente svedese Josefin Olsson (47)..

Solo 11° posto al termine delle prime quattro regate per la coppia azzurra composta da Giacomo Colombo e Giulio Calabro nella classe 470. Gli azzurri (9-9-12 oggi) hanno accumulato 30 punti ben distanti dal podio anche se c’è tempo e modo per poter recuperare. In vetta gli australiani Matthew Belcher e Will Ryan con 8 punti. Lontana dal podio al termine delle prove odierne anche la coppia Elena Berta/Bianca Caruso che nelle prove in rosa del 470 hanno raccolto 24 punti. In vetta le polacche Skrzypulec/Ogar con 4 punti

