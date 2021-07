Grandissimo rammarico per Mattia Camboni. L'azzurro si giocava il podio nella medal race nel windsurf RS:X maschile, ma le sue speranze svaniscono pochi secondi dopo il via della prova decisiva. La giuria lo ferma per partenza anticipata e lo fa scivolare dal terzo al quinto posto della generale, con il bronzo lontano appena un punto. Una beffa atroce. Uno stop che coinvolge anche il francese Thomas Goyard, ma la sorte e la matematica gli permettono di salvare il secondo posto con cui partiva e dunque l'argento, nonostante sia costretto ad osservare gli avversari passivamente. L'oro va all'olandese Kiran Badloe, talmente superiore nelle prove precedenti che gli bastava arrivare in fondo per essere sicuro del trionfo. Bronzo al cinese Bi Kun. Per la cronaca, la regata finale è stata vinta dall'israeliano Yoav Cohen, davanti a Badloe e allo svizzero Mateo Sanz Lanz.

