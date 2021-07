Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Vela 7a giornata 04:49-11:02 Live

09:32

Termina dunque qui questa medal race. Tanto rammarico per Mattia Camboni.

09:30

Bronzo a sorpresa per l'equipaggio cinese, che riesce ad approfittare delle squalifiche di chi lo precedeva in classifica.

09:28

Mattia Camboni chiude invece al quinto posto. Tanto rammarico per l'azzurro, che avrebbe tranquillamente potuto puntare alla medaglia d'argento.

09:26

Pazzesco perchè il francese Goyard, squalificaro, dovrebbe essere comunque medaglia d'argento dopo i risultati accumulati nelle altre regate.

09:24

L'israeliano Coen vince questa medal race! L'equipaggio olandese, secondo, può esultare per l'oro olimpico.

09:22

Mattia Camboni che, dopo la squalifica, dovrebbe essere al quinto posto della classifica virtuale.

09:20

Israliano Coen davanti alla quarta boa. Lo seguono gli equipaggi svizzeri ed olandesi.

09:17

Anche il francese Thomas Grouyard squalificato! Il transalpino si giocava anch'egli una medaglia. Finale imprevedibile!

09:13

Equipaggio israeliano al momento al comando. Ricordiamo che Camboni aveva preso la stessa linea e si trovava in testa prima della squalifica.

09:10

Squalificato anche l'equipaggio polacco, sempre per partenza anticipata. Giuria intransigente fino ad ora.

09:06

ATTENZIONE! Penalità per Camboni, che sembrerebbe essere partito in anticipo. Ora l'azzurro è stato fermato dalla giuria. Finisce qui la sua avventura.

09:04

Primo alla boa numero 1 l'azzurro, veramente scatenato in quest'avvio.

09:01

Partito molto bene Camboni, che si ritaglia spazio importante sulla sinistra e prova subito a scappare.

08:58

PARTITI! Forza Mattia!

08:56

2' al via. Camboni continua a riscaldarsi, c'è moltissimo vento.

08:54

Atleti in acqua. Ci siamo!

08:47

Si continua ad attendere, ma è veramente tutto pronto per l'inizio di questa medal race.

08:39

Ultimi accorgimenti della giuria. Ci siamo per l'inizio di questa medal race!

08:33

Ricordiamo che sono presenti i migliori dieci atleti dopo le prime regate.

08:30

Ci siamo! Al via la Medal race della prova maschile di RS:X di windsurf. L'azzurro Camboni è momentaneamente terzo, già sicuro di non poter ambire all'oro ma in piena lotta per le medaglie.

