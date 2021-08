sempre più tinto d’azzurro la vela italiana continua imperterrita a volare sull’acqua, sempre più alta, stagliandosi contro orizzonti di gloria. Lo scorso marzo Luna Rossa contese senza fortuna a Team New Zealand la Coppa America aggiudicandosi ben tre match race per attestarsi a Ruggero Tita e Caterina Banti hanno riportato la vela italiana In questo 2021la vela italiana continua imperterrita a volare sull’acqua, sempre più alta, stagliandosi contro orizzonti di gloria. Lo scorso marzo Luna Rossa contese senza fortuna a Team New Zealand la Coppa America aggiudicandosi ben tre match race per attestarsi a miglior imbarcazione tricolore di sempre in America’s Cup (dopo il larghissimo successo in Prada Cup contro gli inglesi di Team Ineos); a Tokyohanno riportato la vela italiana sul podio olimpico dopo 13 anni di astinenza trionfando nella classe Nacra 17, i catamarani volanti in miniatura grazie ai foil (vere e proprie ali). Tante le analogie tra le due imprese sportive, un unico comun denominatore: l’eccellenza italiana a far scuola.

Tita, il collegamento più evidente

Che storia quella di Ruggero Tita: doveva volare nel Golfo di Hauraki dall’equipaggio di Luna Rossa dopo i Giochi di Tokyo 2020, lo slittamento di un anno gli ha rovinato la festa. Tokyo o Coppa America nel 2021? Il trentino ha scelto l’Olimpiade perché dopo Rio aveva un conto aperto e uno schema ben preciso in mente: cominciare a lavorare a stretto giro di posta per importare un quadriennio – poi tramutatosi in quinquennio – olimpico dove nulla fosse lasciato al caso. È successo proprio questo: con Caterina Banti è stato amore “a prima vela”, insieme i due hanno fatto incetta di titoli europei e mondiali per poi guardare tutti dall’alto in basso in Giappone. Le parole del dt Michele Marchesini alla Gazzetta dello Sport a margine della prova di qualificazione risultano col senno di poi definitive:

Hanno realizzato un nuovo modo di andare in barca in questa classe. Semplicemente, fanno cose che gli altri non riescono a fare

La famiglia Bruni

Da una parte uno dei due timonieri di Luna Rossa Francesco “Checco” Bruni, dall’altra l’allenatore del Nacra 17 olimpico Gabriele “Ganga” Bruni: due fratelli uniti dalla passione viscerale per la vela esponenti della famiglia palermitana “del vento”. Un altro link lampante tra le due imbarcazioni che hanno entrambe eletto l’altra isola italiana – la Sardegna, nello specifico Cagliari – come campo regata ideale per apparecchiare i futuri successi, poi puntualmente centrati. Chissà che per la prossima edizione dell’America’s Cup Checco non possa condividere la sua avventura con Ruggero Tita, commentatore televisivo di Luna Rossa quest’anno ma più che mai determinato a passare dall'altra parte salendo a bordo della barca degli italiani.

Italia-Inghilterra 1 fisso

Italia-Inghilterra, sempre la stessa storia in questo 2021 (e non solo): ci sfidano, pensano di superarci a più livelli, si devono accontentare delle briciole. Il 7-1 rifilato a Team Ineos in Prada Cup, competizione velistica propedeutica alla Coppa America, la vittoria dopo calci di rigore agli Europei volendo effettuare una fugace incursione nel calcio, ora il successo tra i Nacra 17 nella Medal Race a Tokyo 2020. Tita-Banti primi, i britannici John Gimson e Anna Burnet dietro. It’s Coming Home? Sarà per la prossima volta, forse, non ce ne vogliano gli amici inglesi…

