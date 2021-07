Dopo una prima giornata positiva ma non esaltante, l'Italia della vela cambia marcia a Enoshima e si garantisce la possibilità di restare pienamente in corsa per le medaglie con tutti e tre gli equipaggi scesi in acqua fino a questo momento per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Partiamo dal settore maschile del windsurf (classe RS:X), con un ottimo Mattia Camboni che scarta un ottavo posto e mette a referto una notevole doppia terza piazza valevole per la prima posizione assoluta in classifica generale dopo 6 regate disputate a quota 16 punti. Il 25enne di Civitavecchia in virtù della squalifica all'olandese Kiran Badloe (oggi 1-2-6) è davanti a tutti, ma deve guardarsi le spalle in ottica podio dallo svizzero Mateo Sanz Lanz (20 punti) e soprattutto dal francese Thomas Goyard (23), in grande rimonta con due vittorie nelle ultime due regate.

Passo indietro in campo femminile (RS:X) per Marta Maggetti, che scende virtualmente ai piedi del podio in quarta posizione assoluta con 25 punti totali a causa di un parziale odierno di 13 (scartato)-6-7. La talentuosa cagliaritana deve colmare adesso 9 punti di gap dalla zona podio e 11 punti dalla vetta della generale, occupata in coabitazione dalla britannica Emma Wilson e dalla francese Charline Picon.

Da registrare in casa Italia anche la fantastica prestazione di Silvia Zennaro, che torna di fatto in lotta anche per le medaglie nel Laser Radial femminile nonostante un day-1 assolutamente negativo (13-20). Quest'oggi la 31enne azzurra si è superata, raccogliendo un secondo posto nella prima regata di giornata (dopo aver guidato la flotta per quasi metà percorso) e successivamente una sesta posizione quasi miracolosa, alla luce di una pessima partenza (31ma alla prima boa). La nostra portacolori, grazie a questi risultati, balza clamorosamente al quarto posto nella generale con 21 punti complessivi, a -7 dal terzo posto occupato dalla danese Anne Marie Rindom. Al comando la norvegese Line Flem Hoest con 7 punti, a seguire la greca Vasileia Karachaliou a quota 9.

