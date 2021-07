Quando mancano un massimo di quattro regate al termine (tre di flotta e la Medal Race), l’Italia resta pienamente in lotta per le medaglie sia nell’RS:X maschile che in campo femminile. Quest’oggi entrambe le flotte del windsurf hanno disputato regolarmente le tre prove previste da programma con vento medio-forte (tra i 13 e i 16 nodi), portandosi a quota 9 regate complessive disputate.

Mattia Camboni, presentatosi al via delle competizioni odierne da leader della generale, non ha brillato particolarmente soprattutto nelle prime due gare (8-13), limitando comunque i danni con un ottimo terzo posto in chiusura di giornata che gli consente di attestarsi al secondo posto assoluto in classifica a -8 dal fenomenale olandese Kiran Badloe e con un margine di 5 punti sul francese Thomas Goyard, 7 sul polacco Piotr Myszka e 16 sul britannico Tom Squires.

Day-4 estremamente solido al femminile per Marta Maggetti, stabilmente nella top6 in tutte e tre le regate completate (5-6-3). Purtroppo l’azzurra non ha comunque guadagnato terreno nei confronti di chi la precede in classifica generale, consolidando la sua quarta piazza assoluta a +3 sulla fuoriclasse olandese Lilian De Geus (sinora la grande delusa a Tokyo 2020).

La cagliaritana classe 1996 può ancora sognare in grande, ma deve sperare in un passo falso nelle prossime tre regate da parte della britannica Emma Wilson (leader a +17 su Maggetti) o della cinese Yunxiu Lu (seconda a +16), le quali hanno uno scarto molto alto da difendere.

