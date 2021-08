Prosegue la maledizione delle Medal Race per l’Italia della vela alle Olimpiadi. Silvia Zennaro, chiamata ad una grande prestazione in Finale per sognare una medaglia nei Laser Radial a Tokyo, ha forzato troppo nella fase di pre-start ed è incappata in una partenza anticipata, valevole la squalifica.

Grandissima delusione per la 31enne nativa di Chioggia, protagonista comunque di una settimana estremamente positiva e decisamente al di sopra delle aspettative della vigilia, che le consente di migliorare il 22° posto di Rio 2016. Zennaro, nonostante i 22 punti accumulati oggi per OCS, ha chiuso in settima piazza nella generale con un distacco di 23 punti dalla medaglia di bronzo dell’olandese Marit Bouwmeester.

Argento per la Svezia, con una fantastica Josefin Olsson capace di vincere la Medal Race per un’incollatura sulla belga Emma Plasschaert (solo 4a overall a 4 punti dal podio) al termine di un bellissimo testa a testa. Basta un settimo posto in Finale invece alla danese Anne Marie Rindom per conservare 3 punti di margine su Olsson e festeggiare il primo titolo a cinque cerchi in carriera.

Australia in trionfo nel Laser maschile con Matt Wearn, dominatore di queste Olimpiadi con un ampio vantaggio di 29 punti sul croato Tonci Stipanovic (argento) e 32 sul norvegese Hermann Tomasgaard (bronzo). Beffato il cipriota Pavlos Kontides, leader della generale nelle prime giornate e quarto classificato overall a soli 3 punti dalla medaglia.

Alti e bassi quest’oggi in casa Italia nei 470 maschili: Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò hanno fatto fatica in apertura di giornata con un sanguinoso 14° posto (scartato, entra in classifica un 12°) per poi riscattarsi con una brillante terza piazza parziale. Gli azzurri risalgono in settima posizione assoluta, ma la zona podio è lontana 18 punti con due regate di flotta da disputare prima della Medal Race.

Definitivamente fuori dai giochi per le medaglie Elena Berta e Bianca Caruso nei 470 femminili, dopo un pessimo score odierno di 14-16 che le fa scivolare al 13° posto nella generale con 12 punti da recuperare sulla top10 per accedere almeno in Medal Race.

