L’Italia può continuare a sognare in grande dopo la seconda giornata di gara dei Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La coppia mista azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, dopo un day-1 eccezionale, si ripete ad altissimi livelli anche oggi a Enoshima e resiste al comando della classifica generale quando mancano 6 regate di flotta e la decisiva Medal Race al termine della competizione.

Nonostante un primo lato disastroso (16° posto alla boa), Tita-Banti hanno sfiorato addirittura il successo nella Race 4 grazie ad una rimonta sensazionale che ha permesso loro di mettere a referto una seconda piazza fondamentale alle spalle dei temibili britannici John Gimson e Anna Burnet.

Seconda prova odierna (quinta complessiva) più negativa per i colori azzurri, con l’equipaggio italiano che conserva di fatto la quinta posizione dal secondo lato al traguardo in una regata vinta ancora una volta dalla Gran Bretagna.

Race 6 meravigliosa e potenzialmente cruciale anche in prospettiva: Tita-Banti azzeccano la partenza ed ingaggiano un duello strepitoso dal sapore di Prada Cup con la barca britannica, che si risolve in favore degli azzurri per appena 6″ grazie ad una fantastica progressione nelle ultime centinaia di metri.

Italia dunque in testa nei Nacra 17 dopo 6 prove completate con un vantaggio abbastanza risicato di 3 punti nei confronti della Gran Bretagna, mentre i gap cominciano ad essere più sostenuti per tutte le altre imbarcazioni. +11 sulla Germania, +15 sull’Argentina dei campioni olimpici in carica, +17 sulla temibile Australia e sulla Spagna.

