Comincia nel migliore dei modi l’avventura olimpica di Ruggero Tita e Caterina Banti, equipaggio di punta della spedizione velica azzurra ai Giochi di Tokyo 2021. La coppia mista tricolore, candidata ad un ruolo da grande protagonista nella lotta per le medaglie nei Nacra 17, ha chiuso la prima giornata di gara al comando della generale grazie a tre regate strepitose.

Due vittorie (Race 1 e 3) ed un terzo posto in rimonta (Race 2) proiettano l’Italia in vetta alla classifica assoluta con 2 punti all’attivo, dato che al momento viene scartata una terza piazza come peggior risultato. Gli azzurri possono contare su un margine di 4 punti nei confronti di un tandem di inseguitori composto da Germania (Paul Kohloff/Alica Stuhlemmer) e Australia (Jason Waterhouse/Lisa Darmanin).

Graduatoria ancora molto corta dopo 3 prove completate: Gran Bretagna (John Gimson/Anna Burnet), Argentina (Santiago Lange/Cecilia Carranza Saroli) e Francia (Quentin Delapierre/Manon Audinet) sono appaiate in quarta posizione a quota 7 punti, mentre alcuni outsider come Spagna, Austria e Danimarca cominciano ad accusare ritardi più consistenti e non possono più permettersi passi falsi fragorosi.

