I soccorsi sono stati immediati. Si sono mobilitati la polizia, i subacquei, la guardia costiera, nonché gli stessi team che prendono parte alla competizione, compresi i defender di New Zealand. Anche Luna Rossa ha subito inviato un gommone per mettere in salvo gli sfortunati marinai che, in quel momento, si trovavano completamente in balia delle correnti. Tutti i membri dell’equipaggio sono stati salvati e stanno bene, come ha annunciato la compagine americana in un comunicato.