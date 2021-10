La 53ma edizione della Barcolana, come ampiamente previsto, è stata fortemente condizionata dalla bora, che ha sferzato il campo di regata, costringendo gli organizzatori ad abbreviare la gara e cancellare la competizioni per le imbarcazioni dalla classe 2 in giù.

Al netto di questi avvenimenti la gara è stata vinta da Arca Sgr del triestino Furio Benussi, che ha raggiunto la boa 3 in poco più di tre quarti d’ora. Piazza d’onore, pur con la randa rotta, per Ewol, mentre è terzo Maxi Jena davanti ad Adriatic Europa Dussan Puh.

Quinta piazza per lo Swan 90 Woodpecker Cube-Generali, condotto da Claudia Rossi, che ha vinto il primo premio per l’equipaggio misto con timoniere donna. Oggi la bora ha soffiato fino a 40 nodi sul campo di regata e per questo le barche più leggere sono state escluse prima del via per evitare problemi col forte vento.

A causa delle condizioni meteo l’arrivo è stato posto alla boa 3 e non come di consueto in piazza Unità d’Italia

