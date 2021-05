Terzo record di fila per Giovanni Soldini e Maserati Multi 70: il velista italiano, 54 anni, nella scorsa notte è riuscito nell'impresa di chiudere la Fastnet, la gara fra imbarcazioni d'altura che si disputa al largo delle coste della Gran Bretagna, con il tempo di 23h 51m e 16". Un nuovo primato di velocità.

Il record più complesso

"Questo primato dal punto di vista della strategia e del meteo è sicuramente il più complesso degli altri, perché bisogna andare a Fastnet e tornare in dietro sulla stessa rotta. Ideale sarebbe avere un cambio netto delle condizioni quando si arriva lì e comunque almeno ci vuole un giro di vento che sia in fase con i tuoi tempi. Ovviamente bisogna poi fare tanti compromessi ma diciamo che la strategia meteo su questa rotta non è semplice e devo ringraziare Pier Lasnier che da sempre mi supporta e mi consiglia nelle decisioni difficili".

La chiave del successo

"L'altra chiave di volta per questo successo è stato il timoncino di destra: da tempo stiamo lavorando con innovation Lab di Maserati per cercare di ottimizzare l'efficienza dei timoni che ad alte velocità ci danno sempre problemi , anche e soprattutto grazie allo studio fatto con gli amici ingegneri di Maserati sulla cinematica abbiamo fatto una serie di modifiche al profilo suggerite da Guillome Verdie che abbiamo testato per la prima volta ieri durante il record"

