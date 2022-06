Campionati Europei Nacra 17 2022, in programma ad Aarhus (in Danimarca) da martedì 5 a domenica 10 luglio. L’Italia si presenterà all’appuntamento continentale con Ruggero Tita e Caterina Banti. Ad una settimana esatta dall’inizio della manifestazione, è giunto il momento di proiettarci verso iin programma ad Aarhus (in Danimarca) da martedì 5 a domenica 10 luglio. L’Italia si presenterà all’appuntamento continentale con una flotta estremamente competitiva , come dimostrano i risultati dell’ultima Kieler Woche (tre imbarcazioni nella top5), guidata dai Campioni Olimpici in carica

La magica coppia azzurra è ormai imbattuta a livello internazionale da oltre due anni e proverà a tornare sul tetto d’Europa dopo aver saltato l’ultima edizione di Salonicco 2021. Il Bel Paese può ambire alla zona podio anche con Vittorio Bissaro/Maelle Frascari e con Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei, due imbarcazioni di primo piano nel panorama globale dei Nacra 17, mentre Margherita Porro/Stefano Dezulian andranno a caccia della Medal Race. Aarhus in quei giorni ospiterà anche gli Europei 49er e 49erFX, classi in cui però l’Italia dovrà sgomitare per provare a centrare la top10 e quindi l’accesso in Medal Race. Al maschile ci proveranno Anessi Pè/Gamba, Ferrarese/Chistè e Crivelli Visconti/Calabrò, mentre al femminile sono iscritte Germani/Bertuzzi, Omari/Carraro, Passamonti/Fava, Sicouri/Marchesini, Giunchiglia/Schio e Stalder/Speri.

