Vela, New Zealand, prima vittoria in SailGP: le immagini del trionfo di Plymouth

È stata una giornata da ricordare al SailGP di Plymouth per Peter Burling e il team SailGP della Nuova Zelanda di Blair Tuke sulle acque di Plymouth Sound mentre hanno ottenuto la loro prima vittoria in assoluto in un evento in SailGP.

00:04:00, un' ora fa