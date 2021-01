Vela

Vela, Prada Cup: Luna Rossa brilla, gli highlights del 2-0 ad American Magic

PRADA CUP - Luna Rossa ha vinto le prime due regate di semifinale della Prada Cup, che la vede opposta ad American Magic nelle acque della baia di Auckland, in Nuova Zelanda. Due successivamente agevoli e mai in discussione per l'imbarcazione italiana. Sabato notte lo scafo andrà a caccia di altre due vittorie per aggiudicarsi la finale contro Ineos.

