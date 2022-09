Ruggero Tita e Caterina Banti completano l’opera, si laureano campioni del mondo con due regate d’anticipo in Nuova Scozia (Canada) e chiudono da imbattuti un 2022 semplicemente perfetto. La magica coppia della vela italiana, grazie a questo trionfo, detiene adesso contemporaneamente il completano l’opera, si laureano campioni del mondo con due regate d’anticipo in Nuova Scozia (Canada) e chiudono da imbattuti un 2022 semplicemente perfetto. La magica coppia della vela italiana, grazie a questo trionfo, detiene adesso contemporaneamente il titolo europeo , iridato e olimpico nella classe Nacra 17.

Un successo mai realmente in discussione per Tita-Banti, un duo che ha sbaragliato la concorrenza come agli ultimi Europei rifilando distacchi abissali agli avversari e festeggiando la seconda medaglia d’oro mondiale della carriera (dopo Aarhus 2018) quando mancano ancora una regata di flotta e la Medal Race, potendo vantare un margine di 49 punti sui primi inseguitori.

L’Italia può sorridere anche per la situazione in classifica dell’equipaggio composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, attualmente 2° (oggi 3-9-4 i parziali) con un vantaggio di 13 punti sui fenomenali britannici John Gimson/Anna Burnet (in grande rimonta con uno score odierno di 4-2-3) e di 15 sugli emergenti finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen (9-3-6). Una doppietta azzurra sembra dunque possibile, anche se domani Ugolini-Giubilei non potranno permettersi grandi passi falsi per potersi confermare vice-campioni del mondo per il secondo anno di seguito (nel 2021 alle spalle di Gimson-Burnet, in assenza di Tita-Banti).

Una terza barca tricolore sta provando in extremis a rientrare in corsa per il podio, ma forse Vittorio Bissaro e Maelle Frascari hanno cambiato marcia davvero troppo tardi per sognare una clamorosa rimonta sulla zona medaglia. I Campioni del Mondo 2019 oggi sono stati strepitosi, sconfiggendo addirittura Tita-Banti nell’ultima regata e ottenendo uno score di 2-4-1 valevole per la quinta piazza assoluta a -23 dal bronzo e a -21 dalla quarta posizione. Domani si decideranno dunque i due gradini più bassi del podio, mentre l’oro è già stato prenotato dai dominatori incontrastati dei Nacra 17, che proseguono una striscia di otto vittorie consecutive in eventi internazionali.

