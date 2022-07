Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più e continuano a collezionare un successo dopo l’altro, prolungando un’imbattibilità che dura ormai da quasi due anni e mezzo. I Campioni Olimpici in carica nel Nacra 17 si sono garantiti quest’oggi la certezza matematica della medaglia d’oro agli Europei 2022 di Aarhus, in Danimarca, al termine di una settimana strepitosa.

Si tratta del quarto titolo continentale in carriera per la magica coppia della vela tricolore (dopo le affermazioni nel 2017, 2018 e 2020), capace di sbaragliare il resto della concorrenza e di mettere in ghiaccio la vittoria finale con una giornata di anticipo, grazie all’ampio vantaggio accumulato in classifica generale nelle dodici regate di flotta disputate sino a ieri.

Le tre prove in programma oggi sono state infatti annullate a causa del maltempo (vento troppo forte) e domani, prima della Medal Race a punteggio doppio, si svolgerà l’ultima regata di qualificazione. In ogni caso Tita-Banti possono permettersi di scartare anche un’eventuale squalifica mettendo a referto l’ottavo posto della Race 6, presentandosi così all’ultimo atto della manifestazione con un vantaggio più che sufficiente per poter dormire sogni tranquilli.

Ricordiamo infatti che i primi inseguitori della barca tricolore nel Campionato Open sono i neozelandesi Micah Wilkinson/Erica Dawson a -42, mentre i secondi classificati della rassegna continentale sono i tedeschi Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer con un gap di 45 punti dalla vetta. Bel Paese che può ancora sognare un possibile doppio podio europeo grazie a Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, al momento terzi (a -4 dall’argento) con un margine di 13 punti da difendere sulla quarta e quinta piazza.

