Ci siamo. E' finalmente tempo della 24 ore di Le Mans! Come lo scorso anno, anche l'edizione 2021 va in scena in un periodo insolito: l'anno scorso si è corsa in autunno, stavolta si è scelto il weekend del 21 e 22 agosto, per permettere l'ingresso al circuito di 50.000 persone, tutte naturalmente munite di pass sanitario. Saranno 62 le auto in pista guidate da 126 piloti: 5 hypercar, 25 della categoria LMP2, 8 GTE Pro, 23 GTE Am e una "Innovative Car”, guidata dai piloti diversamente abili Takuma Aoki/Nigel Bailly/François Heriau.

24 ore di Le Mans, i protagonisti

Toyota naturalmente favorita con le sue due vetture. La squadra giapponese cerca il quarto trionfo di fila in Francia, dopo un digiuno di una vita. Quest'anno c'è il debutto anche delle Hypercar, che sostituiscono le LMP1. Molto più combattute e ricche di vetture in griglia le altre categorie, che regaleranno grande spettacolo.

24 ore di Le Mans, orari

Mercoledì 18 agosto

Prove libere 1: 14:00-17:00

Qualifiche: 19:00-20:00

Prove libere 2: 22:00-00:00

Giovedì 19 agosto

Prove libere 3: 14:00-17:00

Hyperpole: 21:00-21:30

Prove libere 4: 22:00-00:00

Sabato 21 agosto

Warm up: 11:30-11:45

Partenza: 16:00

24 ore di Le Mans, in diretta tv e Live streaming

La diretta della 24 ore di Le Mans sarà in esclusiva sui canali Eurosport e su Eurosport Player.

