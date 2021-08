Sarà John Elkann a dare il via all'edizione numero 89 della 24 Ore di Le Mans. Per la prima volta nella storia vedremo la gara endurance per eccellenza collocata nel mese di agosto, precisamente nel weekend del 21-22. Questo è stato fatto per permettere al pubblico di tornare in pista, anche se con accesso limitato e naturalmente provvisto di passaporto sanitario. Almeno non vedremo le tribune vuote come lo scorso anno, un passo avanti.

Come al solito ci saranno diverse categorie in pista, ben quattro: Hypercar, LMP2, GTE-Pro e GTE-Am. A queste si aggiunge la categoria denominata “Innovative Class” con due piloti diversamente abili e un prototipo di vettura, la Oreca 07 Gibson, adattata al team. Si partirà sabato alle 16 , andiamo a scoprire i 5 motivi per vedere questa stupenda gara.

La Le Mans 2021 è LIVE e in esclusiva su Eurosport 1 (disponibile su SKY, DAZN e TIMVISION) e Discovery+.

1) Perché è la corsa più affascinante del mondo

Si corre da quasi un secolo la Le Mans e da sempre rappresenta una sfida unica al mondo, epica, eroica, leggendaria. Un tempo era una prova durissima: far resistere il mezzo meccanico a 24 ore di corsa e con piloti che guidavano anche per una ventina d'ore filate. Ora i tempi sono naturalmente cambiati, si gareggia con team di tre piloti che si devono alternare e con mezzi che, nella maggior parte dei casi, dimostrano ampia affidabilità e sicurezza. Ma nonostante questo, la 24 ore rappresenta una gara unica, dal fascino incredibile. Ogni pilota che fa questo mestiere vuole partecipare, e vincere, almeno una volta alla corsa sul circuito francese.

2) Da Kubica a Fisichella, quanti piloti di F1 impegnati

Come detto, tutti vogliono partecipare alla Le Mans. Anche quest'anno vedremo tanti volti familiari in griglia sul tracciato Bugatti, soprattutto ex piloti di F1. Kubica, Stevens, Mehri, Davidson, Vandoorne, Jan e Kevin Magnussen che per la prima volta correranno insieme. Nakajima, Buemi, Hartley, Kobayashi. C'è anche il mitico Giancarlo Fisichella. E poi non dimentichiamo Juan Pablo Montoya, che in Francia può riscrivere la storia.

3) Montoya alla caccia della Tripla Corona

In questi anni si è parlato di Fernando Alonso e il suo obiettivo, fino ad ora fallito, della caccia alla "Triple Crown" (aver vinto in carriera Gran Premio di Monaco o mondiale F1, 24 Ore di Le Mans e 500 Miglia di Indianapolis), conquistata solo da Graham Hill nella storia. All'asturiano manca la 500 Miglia di Indianapolis, corsa che invece Juan Pablo Montoya ha vinto nel 2000 e nel 2015. Il colombiano non ha mai vinto il titolo in F1 ma ha conquistato la vittoria nel Principato di Monaco nel 2003. Sarà in gara per la categoria GTE-Pro a Le Mans, l'anno scorso non riuscì nell'obiettivo, stavolta ha una nuova occasione. Se dovesse vincere, sarà storia.

4) Il debutto delle Hypercar

Grande curiosità anche per il debutto delle Hypercar. Per la prima volta dopo diversi anni non ci saranno in pista le LMP1 ma questa nuova tipologia di veicoli, nate con lo scopo di invogliare più case costruttrici a investire dopo l'addio di Audi, grazie a costi inferiori rispetto alle LMP1 e con la possibilità di utilizzare anche versioni stradali di vetture, naturalmente modificate. Inoltre questa stesso regolamento tecnico verrà usata anche in America dal 2023, per cui queste stesse vetture potranno partecipare a molte altre competizioni in futuro. Saranno 5 le Hypercar in pista, con Toyota ancora una volta favorita e pronta alla quarta vittoria consecutiva.

5) Perché è una delle poche occasioni quest'anno di vedere una Ferrari vincente

Eh si, purtroppo è così. Difficilmente in F1 vedremo una Ferrari vincitrice nelle prossime settimane. Red Bull e Mercedes sono superiori in tutto e, a meno di gare sorprendenti, le Rosse di Sainz e Leclerc quest'anno non porteranno a casa Gran Premi. Discorso differente per le categorie GT della Le Mans, dove vari team corrono con la Ferrari 488 Gte Evo. Sia nella Pro con Pier Guidi-Calado e Ledogar, che nella AM con Lacorte-Sernagiotto-Fuoco, la vittoria è l'obiettivo. Speriamo almeno in Francia di vedere una Ferrari sul gradino più alto del podio.

