Saranno 59 le vetture che si presenteranno sabato 19 settembre al via dell’88^ edizione della 24 Ore di Le Mans, settimo round del FIA World Endurance Championship. La maratona francese sarà il penultimo atto del campionato del mondo endurance che, per la seconda volta nella sua storia, la prima fu nel lontano 1968, si svolgerà nel mese di settembre e non a giugno come da tradizione.

L’Automobile-Club de l’Ouest (ACO), organizzatore della corsa automobilistica più prestigiosa dell’intero calendario, è stato costretto a modificare i propri piani in seguito all’emergenza sanitaria. La situazione globale ha infatti costretto il WEC a rinunciare ai tifosi. La 24 Ore di Le Mans del 2020 verrà disputata senza il pubblico, un fatto che non è mai accaduto.

Dovevano essere 60, il limite massimo che il Circuit de la Sarthe può ospitare, le auto che sarebbero dovute scendere pista per le prime prove libere. La riduzione di un elemento è dovuto al forfait di Ginetta (LMP1) di settimana scorsa, un annuncio inatteso. Come sempre i protagonisti sono suddivisi in quattro categorie. La classe regina, la LMP1, vanta 5 auto, mentre segnaliamo le 24 LMP2, le 8 GTE PRO (auto GT riservate ai piloti professionisti) e le 22 GTE-Am (realtà in cui gareggia un pilota non professionista con una vettura dell’anno precedente a quello in corso).

LISTA DEI PARTECIPANTI ALLA 24 ORE LE MANS 2020

LMP1

1 REBELLION RACING CHE MICHELIN REBELLION R13 – GIBSON Bruno SENNA BRA P Norman NATO FRA G Gustavo MENEZES USA G

3 REBELLION RACING CHE MICHELIN REBELLION R13 – GIBSON Romain DUMAS FRA P Nathanaël BERTHON FRA G Louis DELÉTRAZ CHE G

4 BYKOLLES RACING TEAM AUT MICHELIN ENSO CLM P1/01 – GIBSON Tom DILLMANN FRA G Bruno SPENGLER FRA P Oliver James WEBB GBR G

7 TOYOTA GAZOO RACING JPN MICHELIN TOYOTA TS050 – HYBRID Hybrid Michael CONWAY GBR P Kamui KOBAYASHI JPN P Jose Maria LOPEZ ARG P

8 TOYOTA GAZOO RACING JPN MICHELIN TOYOTA TS050 – HYBRID Hybrid Sébastien BUEMI CHE P Kazuki NAKAJIMA JPN P Brendon HARTLEY NZL P

LMP2

11 EUROINTERNATIONAL USA MICHELIN LIGIER JSP217 – GIBSON Adrien TAMBAY FRA G Erik MARIS FRA B Christophe D’ANSEMBOURG BEL B

16 G-DRIVE RACING BY ALGARVE RUS GOODYEAR ORECA 07 – GIBSON Ryan CULLEN GBR S Olivier JARVIS GBR P Nicholas TANDY GBR P

17 IDEC SPORT FRA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Dwight MERRIMAN USA B Kyle TILLEY GBR S Jonathan KENNARD GBR S

21 DRAGONSPEED USA USA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Memo ROJAS MEX G ThImothé BURET FRA S Juan PABLO MONTOYA

22 UNITED AUTOSPORTS GBR MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Phil HANSON GBR S Filipe ALBUQUERQUE PRT P Paul DI RESTA GBR P

24 NIELSEN RACING GBR MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Garret GRIST CAN S Alex KAPADIA GBR S Anthony WELLS GBR B

25 ALGARVE PRO RACING PRT GOODYEAR ORECA 07 – GIBSON John FALB USA B Simon TRUMMER CHE G Matthew MCMURRY USA S

26 G-DRIVE RACING RUS MICHELIN AURUS 01 – GIBSON Roman RUSINOV RUS G Jean-Eric VERGNE FRA P Mikkel JENSEN DNK S

27 DRAGONSPEED USA USA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Henrik HEDMAN SWE B Ben HANLEY GBR G Renger VAN DER ZANDE NLD G

28 IDEC SPORT FRA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Paul LAFARGUE FRA S Paul-Loup CHATIN FRA G Richard BRADLEY GBR G

29 RACING TEAM NEDERLAND NLD MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Frits VAN EERD NLD B Giedo VAN DER GARDE NLD P Nyck DE VRIES NLD G

30 DUQUEINE TEAM FRA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Jonathan HIRSCHI CHE G Konstantin TERESCHENKO RUS S Tristan GOMMENDY FRA P

31 PANIS RACING FRA GOODYEAR ORECA 07 – GIBSON Nicolas JAMIN FRA G Julien CANAL FRA S Matthieu VAXIVIERE FRA G

32 UNITED AUTOSPORTS GBR MICHELIN ORECA 07 – GIBSON William OWEN USA S Alex BRUNDLE GBR G Job VAN UITERT NLD S

33 HIGH CLASS RACING DNK MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Kenta YAMASHITA JPN P Mark PATTERSON USA B Anders FJORDBACH DNK S

34 INTER EUROPOL COMPETITION POL MICHELIN LIGIER JSP217 – GIBSON Jakub SMIECHOWSKI POL S Rene BINDER AUT S Matevos ISAAKYAN RUS G

35 EURASIA MOTORSPORT PHL MICHELIN LIGIER JSP217 – GIBSON Nobuya YAMANAKA NZL B Nicholas FOSTER AUS G Roberto MERHI ESP P

36 SIGNATECH ALPINE ELF FRA MICHELIN ALPINE A470 – GIBSON Andre NEGRÃO BRA G Pierre RAGUES FRA S Thomas LAURENT FRA G

37 JACKIE CHAN DC RACING CHN GOODYEAR ORECA 07 – GIBSON Ho Pin TUNG NLD G Gabriel AUBRY FRA S Will STEVENS GBR P

38 JOTA GBR GOODYEAR ORECA 07 – GIBSON Anthony DAVIDSON GBR P Antonio-Felix DA COSTA PRT P Roberto GONZALEZ MEX S

39 SO24-HAS BY GRAFF FRA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON James ALLEN AUS G Vincent CAPILLAIRE FRA S Charles MILESI FRA S

42 COOL RACING CHE MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Nicolas LAPIERRE FRA P Antonin BORGA CHE S Alexandre COIGNY CHE B

47 CETILAR RACING ITA MICHELIN DALLARA P217 – GIBSON Roberto LACORTE ITA B Andrea BELICCHI ITA G Giorgio SERNAGIOTTO ITA S

50 RICHARD MILLE RACING TEAM FRA MICHELIN ORECA 07 – GIBSON Tatiana CALDERON COL S Sophia FLÖRSCH DEU S TBC

GTE PRO

51 AF CORSE ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Alessandro PIER GUIDI ITA P James CALADO GBR P Daniel SERRA BRA G

63 WEATHERTECH RACING USA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Cooper MACNEIL USA S Toni VILANDER FIN P Jeffrey SEGAL USA G

71 AF CORSE ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Davide RIGON ITA P Miguel MOLINA ESP P Sam BIRD GBR P

82 RISI COMPETIZIONE USA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Olivier PLA FRA P Sébastien BOURDAIS FRA P Jules GOUNON FRA G

91 PORSCHE GT TEAM DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR – 19 Gianmaria BRUNI ITA P Richard LIETZ AUT P Frédéric MAKOWIECKI FRA P

92 PORSCHE GT TEAM DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR – 19 Michael CHRISTENSEN DNK P Kevin ESTRE FRA P Laurens VANTHOOR BEL P

95 ASTON MARTIN RACING GBR MICHELIN ASTON MARTIN VANTAGE AMR Nicki THIIM DNK P Marco SØRENSEN DNK P Richard WESTBROOK GBR P

97 ASTON MARTIN RACING GBR MICHELIN ASTON MARTIN VANTAGE AMR Maxime MARTIN BEL P Alex LYNN GBR P Harry TINCKNELL GBR

GTE AM

52 AF CORSE ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Cristoph ULRICH CHE B Steffen GÖRIG DEU B Alexander WEST SWE B

54 AF CORSE ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Thomas FLOHR CHE B Francesco CASTELLACCI ITA S Giancarlo FISICHELLA ITA P

55 SPIRIT OF RACE CHE MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Duncan CAMERON GBR B Aaron SCOTT GBR S Matthew GRIFFIN IRL G

56 TEAM PROJECT 1 DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR Egidio PERFETTI NOR B Larry TEN VOORDE NLD S Matteo CAIROLI ITA G

57 TEAM PROJECT 1 DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR Ben KEATING USA B Felipe FRAGA BRA S Jeroen BLEEKEMOLEN NLD G

60 IRON LYNX ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Claudio SCHIAVONI ITA B Sergio PIANEZZOLA ITA S Paolo RUBERTI ITA G

61 LUZICH RACING CHE MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Francesco PIOVANETTI USA B Oswaldo NEGRI USA B Come LEDOGAR FRA P

62 RED RIVER SPORT GBR MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Bonamy GRIMES GBR B Johnny MOWLEM GBR G Charles HOLLINGS GBR S

66 JMW MOTORSPORT GBR MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Richard HEISTAND USA B Maxwell ROOT* USA S Jan MAGNUSSEN DNK P

70 MR RACING JPN MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Takeshi KIMURA JPN B Yuhi SEKIGUCHI JPN G Kei COZZOLINO JPN S

72 HUB AUTO RACING TWN MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Morris CHEN TWN B Tom BLOMQVIST GBR P Marcos GOMES BRA S

75 IRON LYNX ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Rino MASTRONARDI ITA B Matteo CRESSONI ITA S Andrea PICCINI ITA G

77 DEMPSEY-PROTON RACING DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR Christian RIED DEU B Riccardo PERA ITA S Matt CAMPBELL AUS G

78 PROTON COMPETITION DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR Horst FELBERMAYR Jr AUT B Michele BERETTA ITA S Max VAN SPLUNTEREN

83 AF CORSE ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Francois PERRODO FRA B Emmanuel COLLARD FRA G Nicklas NIELSEN DNK S

85 IRON LYNX ITA MICHELIN FERRARI 488 GTE EVO Manuela GOSTNER ITA B Rahel FREY CHE S Michelle GATTING DNK S

86 GULF RACING GBR MICHELIN PORSCHE 911 RSR Michael WAINWRIGHT GBR B Benjamin BARKER GBR G Andrew WATSON GBR S

88 DEMPSEY-PROTON RACING DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR Thomas PREINING AUT G Dominique BASTIEN USA B Adrien DE LEENER BEL S

89 TEAM PROJECT 1 DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR “Steve BROOKS”** FRA B Benoît FRÉTIN*** FRA B Bruno FRÉTIN* ** FRA B

90 TF SPORT GBR MICHELIN ASTON MARTIN VANTAGE AMR Salih YOLUC TUR B Charles EASTWOOD IRL S Jonathan ADAM GBR P

98 ASTON MARTIN RACING GBR MICHELIN ASTON MARTIN VANTAGE AMR Paul DALLA LANA CAN B Ross GUNN GBR S Agusto FARFUS BRA P

99 DEMPSEY-PROTON RACING DEU MICHELIN PORSCHE 911 RSR Vutthikorn INTHRAPHUVASAK THA B Lucas LÉGERET CHE S Hugo DE SADELEER CHE S

