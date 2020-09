Ci siamo! È tempo dell’edizione 2020 della mitica 24 Ore Le Mans, penultimo round della stagione WEC 2019-20. La corsa doveva svolgersi a giugno ma era stata rinviata a causa della pandemia Covid. 59 vetture si sfidano per conquistare la storica maratona francese, settimo atto del FIA World Endurance Championship. Lo spettacolo è assicurato all’interno dei 13 chilometri che compongono il Circuit de la Sarthe, la leggendaria location semi permanente in cui dal 1923 si tiene la corsa di durata più famosa al mondo. I giapponesi della Toyota campione in carica (che guida la classifica col terzetto Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez), gli svizzeri di Rebellion Racing e gli austriaci di Bykolles Racing si contendono la LMP1, la classe regina. Non vi sarà Ginetta, compagine britannica che ha rinunciato all’evento a meno di una settimana dal via. Ferrari, Porsche ed Aston Martin si sfidano invece tra le GT dove, per la prima volta dopo 20 anni, non ci sarà la Corvette. Con il live-streaming, gli highlights, le interviste e tantissimi contenuti esclusivi dai box e dalla pit lane e tramite i nostri social con continui aggiornamenti, puoi entrare nel vivo della maratona automobilistica più famosa del mondo.