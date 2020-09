Prosegue il dominio del team Toyota Gazoo Racing sulla Sarthe, ma ora con un solo equipaggio . La notte della 24 Ore di Le Mans 2020 , infatti, ha regalato una grande sorpresa. La Toyota TS050 Hybrid numero 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López ha avuto un grave problema tecnico alle ore 2.45 compromettendo la propria gara in maniera definitiva e lasciando campo aperto ai compagni di marchio che ora possono volare incontrastati verso il successo finale.

Laurent, che spavento! Si gira in curva e viene sfiorato dalle altre macchine

Ci troviamo ora all’avvio del secondo giorno della gara che, va ricordato, si concluderà alle ore 14.30 con la vettura numero 8 di Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima saldamente in vetta e in controllo della corsa francese. L’edizione numero 88 della più celebre gara di endurance del mondo, che si disputa sul tracciato della Sarthe, vede in vetta alla corsa a poco più di sette ore dalla bandiera a scacchi la vettura del team Toyota Gazoo con un margine di 3 giri sulla #1 del Rebellion Racing con Gustavo Menezes, Norman Nato e Bruno Senna, quindi 4 tornate sulla #3 del Rebellion Racing con Nathanaël Berthon, Louis Delétraz e Romain Dumas mentre la #4 del Bykolles Racing con Tom Dillmann, Bruno Spengler e Oliver Webb è già ampiamente ritirata.