Tra sabato 19 e domenica 20 settembre andrà in scena l’88ma edizione della 24 Ore di Le Mans. L’appuntamento si sarebbe dovuto disputare il 13 e 14 giugno, ma è stato rinviato di tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria generata dalla pandemia di Covid-19. Non sarà la prima volta in cui la storica gara endurance francese, nata nel lontano 1923, si correrà nel mese di settembre. L’evento si era già verificato nel 1968, quando la competizione fu rinviata in seguito allo sciopero generale e ai moti studenteschi che, nella primavera di quell’anno, avevano messo in ginocchio la Francia. Dunque l’edizione del 2020 sarà la seconda “Le Mans autunnale” di sempre. Quantomeno è stata evitata la cancellazione dell’appuntamento, avvenuta per l’ultima volta nel 1948, quando il Paese si stava ancora riprendendo dalle ferite della II Guerra Mondiale.