Si chiude la prima giornata in pista per i 59 protagonisti dell’88° edizione della 24 Ore Le Mans. Nella giornata odierna, la prima delle quattro previste, tutti gli equipaggi hanno svolto le prove libere e le qualifiche, determinanti per l’hyperpole di domani. Ricordiamo infatti che domani mattina, a partire dalle 11.30, i migliori sei piloti di ogni classe si contenderanno le prime tre file dello schieramento di ogni categoria, una novità assoluta per quanto riguarda l’assegnazione della pole-position a Le Mans.

La Toyota #8 di Kobayashi/Conway/Lopez ha registrato la miglior prestazione di giornata in 3.17.089. Secondo posto per gemella #8 di Buemi/Nakajima/Hartley. I vincitori delle ultime due edizioni della classica francese accusano un gap di 247 millesimi dal terzetto di testa. Senna/Nato/Menezes #1 inseguono con la prima delle Rebellion Racing, lontana 4 secondi e mezzo dalle auto asiatiche. Al momento appare dunque evidente come l’EoT, il sistema che dovrebbe compensare le prestazioni nella classe regina, non stia funzionando a dovere.

Come da pronostico l’incertezza regna in LMP2. L’Oreca #29 del Team Nederland, affidata avan Eerd/van der Garde/De Vries ha siglato il crono di 3.26.648. Secondo posto per l’Oreca del DC Racing di #37 di Tung/Aubry/Stevens davanti all’Oreca #22 di Hanson/Albuquerque/Di Resta (United Autosport). Oltre a questi tre equipaggi, nell’hyperpole di domani troviamo anche per Rusinov/Jensen/Vergne #26 (G-Drive Racing), van Uitert/Owen/Brundle #32 (United Autosport) e Yamashita/Patterson/Fjordbach #33 (High Class Racing). Nella classe prototipi riservata ai piloti non professionisti evidenziamo il 10 posto per l’Alpine #26 di Negrao/Ragues/Laurent ed il settimo posto da parte di Jota Sport #38 con Davidson/Gonzalez/Da Costa.

Aston Martin monopolizza la prima fila virtuale in GTE PRO e GTE Am, la realtà riservata ai non professionisti. Nella classe regina PRO, Westbrook/Thiim/Sorensen #95 sono riusciti a fermare il cronometro in 3.50.872. Seconda piazza per la gemella #97 di Lynn/Martin/Tincknell davanti alla Ferrari #51 di Pier Guidi/Calado/Serra. Accedono all’hyperpole di domani anche la 488 GTE #71 e la due Porsche ufficiali di Bruni/Lietz/Makowiecki #91 e Christensen/Estre/Vanthoor #92.

In GTE Am Gunn/Farfus/Dalla Lana #98 siglano il best lap in 3.52.778. Gli alfieri dell’Aston Martin ufficiale hanno staccato di 183 millesimi la Vantage AMR #90 di TF Sport, affidata ad Eastwood/Yoluc/Adam. La Porsche del Gulf Motorsport con Barker/Wainwright/Watson completa la Top3 davanti alla Ferrari Piovanetti/Ledogar/Negri #61 (Luzich Racing) ed alle 911 RSR GTE di Ried/Campbell/Pera #77 (Dempsey Proton Racing) e di Cairoli/Perfetti/ten Voorde #56 (Project 1). Non accede all’hyperole di domani la Ferrari #83 di Collard/Perrodo/Nielsen, leader del Mondiale. Appuntamento a domani mattina per le FP4 dalle 10.00 e per l’hyperpole dalle 11.30.

La classifica dopo la prima giornata

LMP1

HP 1 7 Toyota Gazoo Racing M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ Toyota TS050 – Hybrid H M 3:17.089 2 12 248.9

HP 2 8 Toyota Gazoo Racing S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY Toyota TS050 – Hybrid H M 3:17.336 2 13 +0.247 +0.247 248.6

HP 3 1 Rebellion Racing B. SENNA / N. NATO / G. MENEZES Rebellion R13 – Gibson M 3:21.598 9 12 +4.509 +4.262 243.3

HP 4 4 Bykolles Racing Team T. DILLMANN / B. SPENGLER / O. WEBB ENSO CLM P1/01 – Gibson M 3:24.468 3 12 +7.379 +2.870 239.9

HP 5 3 Rebellion Racing R. DUMAS / N. BERTHON / L. DELETRAZ Rebellion R13 – Gibson M 3:24.632 10 11 +7.543 +0.164 239.7

LMP2

1 29 Racing Team Nederland 3:26.648 237.4 HP F. VAN EERD / G. VAN DER GARDE / N. DE VRIES Oreca 07 – Gibson M 5 6

HP 2 37 Jackie Chan DC Racing H. TUNG / G. AUBRY / W. STEVENS Oreca 07 – Gibson G 3:27.097 2 7 +0.449 +0.449 236.9

3 22 United Autosports 3:27.148 +0.500 +0.051 236.8 HP P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / P. DI RESTA Oreca 07 – Gibson M 8 9

HP 4 26 G-Drive Racing R. RUSINOV / J. VERGNE / M. JENSEN Aurus 01 – Gibson M 3:27.366 2 6 +0.718 +0.218 236.6

HP 5 32 United Autosports W. OWEN / A. BRUNDLE / J. VAN UITERT Oreca 07 – Gibson M 3:27.598 9 9 +0.950 +0.232 236.3

6 33 High Class Racing 3:27.611 +0.963 +0.013 236.3 HP K. YAMASHITA / M. PATTERSON / A. FJORDBACH Oreca 07 – Gibson M 2 10

7 38 JOTA 3:27.728 +1.080 +0.117 236.1 A. DAVIDSON / A. DA COSTA / R. GONZALEZ Oreca 07 – Gibson G 5 6

8 16 G-Drive Racing by Algarve R. CULLEN / O. JARVIS / N. TANDY Aurus 01 – Gibson G 3:27.767 7 10 +1.119 +0.039 236.1

9 31 Panis Racing N. JAMIN / J. CANAL / M. VAXIVIERE Oreca 07 – Gibson G 3:27.791 2 10 +1.143 +0.024 236.1

10 36 Signatech Alpine ELF A. NEGRÃO / P. RAGUES / T. LAURENT Alpine A470 – Gibson M 3:27.794 9 9 +1.146 +0.003 236.1

11 27 DragonSpeed USA 3:27.913 +1.265 +0.119 235.9 H. HEDMAN / B. HANLEY / R. VAN DER ZANDE Oreca 07 – Gibson M 8 9

12 42 Cool Racing N. LAPIERRE / A. BORGA / A. COIGNY Oreca 07 – Gibson M 3:28.509 10 11 +1.861 +0.596 235.3

13 39 SO24-Has by Graff J. ALLEN / V. CAPILLAIRE / C. MILESI Oreca 07 – Gibson M 3:28.574 2 12 +1.926 +0.065 235.2

14 30 Duqueine Team 3:29.091 +2.443 +0.517 234.6 J. HIRSCHI / K. TERESCHENKO / T. GOMMENDY Oreca 07 – Gibson M 2 7

15 25 Algarve Pro Racing J. FALB / S. TRUMMER / M. MCMURRY Oreca 07 – Gibson G 3:29.402 4 12 +2.754 +0.311 234.3

16 21 DragonSpeed USA J. MONTOYA / T. BURET / M. ROJAS Oreca 07 – Gibson M 3:29.741 6 9 +3.093 +0.339 233.9

17 47 Cetilar Racing 3:29.880 +3.232 +0.139 233.7 R. LACORTE / A. BELICCHI / G. SERNAGIOTTO Dallara P217 – Gibson M 3 7

18 35 Eurasia Motorsport N. YAMANAKA / N. FOSTER / R. MERHI Ligier JSP217 – Gibson M 3:30.497 9 10 +3.849 +0.617 233.0

19 24 Nielsen Racing G. GRIST / A. KAPADIA / A. WELLS Oreca 07 – Gibson M 3:30.897 3 10 +4.249 +0.400 232.6

20 50 Richard Mille Racing Team T. CALDERON / S. FLÖRSCH / B. VISSER Oreca 07 – Gibson M 3:31.020 8 12 +4.372 +0.123 232.5

21 34 Inter Europol Competition 3:31.393 +4.745 +0.373 232.0 J. SMIECHOWSKI / R. BINDER / M. ISAAKYAN Ligier JSP217 – Gibson M 2 9

22 11 Eurointernational 3:33.747 +7.099 +2.354 229.5 A. TAMBAY / E. MARIS / C. D’ANSEMBOURG Ligier JSP217 – Gibson M 7 9

23 17 IDEC Sport D. MERRIMAN / K. TILLEY / J. KENNARD Oreca 07 – Gibson M

24 28 IDEC Sport P. LAFARGUE / P. CHATIN / R. BRADLEY Oreca 07 – Gibson M

LMGTE Pro

1 95 Aston Martin Racing 3:50.872 212.5 N. THIIM / M. SØRENSEN / R. WESTBROOK HP Aston Martin Vantage AMR M 2 10

HP 2 97 Aston Martin Racing M. MARTIN / A. LYNN / H. TINCKNELL Aston Martin Vantage AMR M 3:50.925 2 10 +0.053 +0.053 212.4

HP 3 51 AF Corse A. PIER GUIDI / J. CALADO / D. SERRA Ferrari 488 GTE Evo M 3:51.244 10 10 +0.372 +0.319 212.1

HP 4 71 AF Corse D. RIGON / M. MOLINA / S. BIRD Ferrari 488 GTE Evo M 3:51.988 8 10 +1.116 +0.744 211.4

HP 5 91 Porsche GT Team G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI Porsche 911 RSR – 19 M 3:52.036 2 6 +1.164 +0.048 211.4

6 92 Porsche GT Team 3:52.142 +1.270 +0.106 211.3 M. CHRISTENSEN / K. ESTRE / L. VANTHOOR HP Porsche 911 RSR – 19 M 3 6

7 63 WeatherTech Racing C. MACNEIL / T. VILANDER / J. SEGAL Ferrari 488 GTE Evo M 3:52.508 6 10 +1.636 +0.366 211.0

8 82 Risi Competizione O. PLA / S. BOURDAIS / J. GOUNON Ferrari 488 GTE Evo M 3:52.749 2 7 +1.877 +0.241 210.8

LMGTE Am

HP 1 98 Aston Martin Racing P. DALLA LANA / R. GUNN / A. FARFUS Aston Martin Vantage AMR M 3:52.778 2 8 210.7

HP 2 90 TF Sport S. YOLUC / C. EASTWOOD / J. ADAM Aston Martin Vantage AMR M 3:52.961 3 8 +0.183 +0.183 210.6

3 86 Gulf Racing 3:52.970 +0.192 +0.009 210.6 M. WAINWRIGHT / B. BARKER / A. WATSON HP Porsche 911 RSR M 3 7

4 61 Luzich Racing 3:53.292 +0.514 +0.322 210.3 F. PIOVANETTI / O. NEGRI JR. / C. LEDOGAR HP Ferrari 488 GTE Evo M 10 11

HP 5 77 Dempsey – Proton Racing C. RIED / R. PERA / M. CAMPBELL Porsche 911 RSR M 3:53.334 2 8 +0.556 +0.042 210.2

6 56 Team Project 1 3:53.598 +0.820 +0.264 210.0 E. PERFETTI / L. TEN VOORDE / M. CAIROLI HP Porsche 911 RSR M 2 9

7 83 AF Corse F. PERRODO / E. COLLARD / N. NIELSEN Ferrari 488 GTE Evo M 3:53.621 2 9 +0.843 +0.023 210.0

8 99 Dempsey – Proton Racing 3:53.670 +0.892 +0.049 209.9 V. INTHRAPHUVASAK / L. LÉGERET / J. ANDLAUER Porsche 911 RSR M 2 8

9 57 Team Project 1 3:53.838 +1.060 +0.168 209.8 B. KEATING / F. FRAGA / J. BLEEKEMOLEN Porsche 911 RSR M 3 8

10 54 AF Corse 3:54.144 +1.366 +0.306 209.5 T. FLOHR / F. CASTELLACCI / G. FISICHELLA Ferrari 488 GTE Evo M 2 10

11 88 Dempsey – Proton Racing 3:54.281 +1.503 +0.137 209.4 T. PREINING / D. BASTIEN / A. DE LEENER Porsche 911 RSR M 3 9

12 70 MR Racing T. KIMURA / V. ABRIL / K. COZZOLINO Ferrari 488 GTE Evo M 3:54.628 8 11 +1.850 +0.347 209.1

13 72 Hub Auto Racing M. CHEN / T. BLOMQVIST / M. GOMES Ferrari 488 GTE Evo M 3:55.308 3 8 +2.530 +0.680 208.5

14 55 Spirit of Race D. CAMERON / A. SCOTT / M. GRIFFIN Ferrari 488 GTE Evo M 3:55.772 3 8 +2.994 +0.464 208.1

15 75 Iron Lynx 3:56.141 +3.363 +0.369 207.7 R. MASTRONARDI / M. CRESSONI / A. PICCINI Ferrari 488 GTE Evo M 2 7

16 66 JMW Motorsport R. HEISTAND / M. ROOT / J. MAGNUSSEN Ferrari 488 GTE Evo M 3:56.383 2 8 +3.605 +0.242 207.5

17 78 Proton Competition 3:56.475 +3.697 +0.092 207.4 H. FELBERMAYR / M. BERETTA / M. VAN SPLUNTEREN Porsche 911 RSR M 3 8

18 85 Iron Lynx M. GOSTNER / R. FREY / M. GATTING Ferrari 488 GTE Evo M 3:56.833 2 9 +4.055 +0.358 207.1

19 60 Iron Lynx 3:57.876 +5.098 +1.043 206.2 C. SCHIAVONI / S. PIANEZZOLA / P. RUBERTI Ferrari 488 GT3 Evo M 2 7

20 62 Red River Sport B. GRIMES / J. MOWLEM / C. HOLLINGS Ferrari 488 GTE Evo M 4:00.084 2 9 +7.306 +2.208 204.3

21 89 Team Project 1 S. BROOKS / J. PIGUET / A. LASKARATOS Porsche 911 RSR M 4:00.691 9 10 +7.913 +0.607 203.8

22 52 AF Corse C. ULRICH / S. GÖRIG / A. WEST

