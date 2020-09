Sabato 19 e domenica 20 settembre Eurosport trasmetterà in diretta integrale la 24 Ore di Le Mans, la regina dei motori, l’evento sportivo a quattroruote più atteso dell’anno. Per gli spettatori di Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibile anche su Dplay PLUS e DAZN) Eurosport.it ed Eurosport Player, l’accesso al Circuit de la Sarthe è praticamente illimitato con la migliore copertura immaginabile dell’87ª edizione della 24 Ore di Le Mans .

La squadra dei telecronisti di Eurosport commenterà la 24 Ore di Le Mans dal tramonto all’alba, fino alla bandiera a scacchi del traguardo più lungo del mondo: Nicola Villani, Daniele Galbiati, Paolo Allievi, Gordon De Adamich, Marco Petrini e Fabio Magnani . Saranno 4 giorni di diretta dal Circuit de la Sarthe: dalle prove libere e qualifiche di giovedì 17 all’hyperpole di venerdì 18 settembre, dal warm-up e la partenza di sabato al gran finale di domenica , con il backstage di Olivier Panis intervistato nel dirigibile Goodyear e uno speciale Porsche in occasione del 50° anniversario GT Team con il campione della Le Mans Mark Webber e Michael Fassbender: dopo Patrick Dempsey un altro attore innamorato del volante. Inoltre, su Eurosport.it ed Eurosport Player saranno disponibili le On Board camera di #1 Rebellion Racing, #7 Toyota, #8 Toyota; #38 Jota, #50 Richard Mille; #92 Porsche.

Dplay PLUS amplia e arricchisce la propria offerta di contenuti premium perché i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili live sulla piattaforma Ott del gruppo Discovery. Gli abbonati a Dplay PLUS e i nuovi abbonati, quindi, hanno la possibilità di scegliere la formula “Dplay PLUS + Eurosport”, accedendo così - oltre a tutti i contenuti di Dplay PLUS con il meglio dell’intrattenimento targato Discovery - agli imperdibili eventi live di Eurosport. Per chi sceglie di abbonarsi entro il 6 ottobre, il primo mese del pacchetto “Dplay PLUS + Eurosport” è offerto a 4,99 euro al mese con il costo dei successivi mesi a soli 7,99 euro al mese. È possibile acquistare anche la formula annuale con un costo complessivo di 69,90 euro.