Il distacco è amplissimo, dato che parla di ben 5 giri, mentre i terzi classificati hanno accusato 6 tornate di distacco dai compagni di scuderia. Per il team Toyota Gazoo, quindi, arriva il terzo trionfo consecutivo sul tracciato della Sarthe, confermando uno strapotere tecnico che davvero non è mai stato messo in discussione. Nella categoria LMP1, infine, non ha concluso la gara il team #3 del Rebellion Racing con i francesi Nathanael Berthon e Romain Dumas e lo svizzero Louis Deletraz.