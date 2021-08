Vittoria autoritaria della Toyota che non fallisce anche nell'edizione di debutto delle Hypercar. Quarto successo per i nipponici, in una striscia vincente iniziata nel 2018. A prendersi il gradino più alto del podio sono Mike Conway, Kamui Kobayashi e Josè Maria Lopez che hanno completato pressochè perfetta e con meno problemi tecnici rispetto alla vettura gemella guidata da Buemi, Nakajima e Hartley che confezionano comunque la doppietta Toyota. Terzo posto per Alpine che vince il duello per il podio con le Glickenhaus. Dramma all'ultimo giro in LMP2: il Team WRT ad un passo dalla doppietta, perde la #41 di Kubica e vince con la vettura #31 per appena 7 decimi su Jota. Grande giornata anche per la Ferrari vincente in GTE Pro e GTE Am con AF Corse.

Hypercar: partenza bagnata, è subito spettacolo

24 Ore di Le Mans Dominique Bastien, il più vecchio della gara: 75 anni e non sentirli 43 MINUTI FA

Le Mans che parte dietro alla Safety car per via della pista pesantemente bagnata dalla pioggia caduta nel pre gara. Nei primi giri succede di tutto con diversi incidenti, testa coda e fuori pista. Si parte subito con il botto perchè alla prima staccata la Glickenhaus #708 di Olivier Pla tampona il posteriore della Toyota #8 di Buemi. Il pilota svizzero riparte dal fondo del gruppo, ma è bravo a rimontare fino al secondo posto, alle spalle della gemella numero 7. Alpine al terzo posto sfruttando le difficoltà delle Glickenhaus sul bagnato.

Toyota in trionfo a Le Mans Credit Foto Getty Images

Condizioni variabili nella serata francese, ma Toyota non sbaglia i cambi gomme e prende vantaggio con entrambe le proprie vetture. Alpine viene doppiata alle ore 21 a conferma della superiorità tecnica dei giapponesi. La Toyota #8 passa in testa nella notte appena davanti alla sorella #7. L'Alpine paga un escursione fuori pista e permette a Glickenhaus di rientrare in lotta per il podio. La Toyota #7 costruisce la vittoria all'alba aumentando costantemente il vantaggio sulla #8. Glickenhaus spinge e intorno alle 5:00 è sul podio provvisorio davanti ad Alpine. Problemi al serbatoio per la Toyota #8 durante lo stint della mattina. Questo ha obbligato degli stop supplementari a cui si sono aggiunti degli improvvisi rallentamenti in pista. Finale in parata per le le due vetture nipponiche che battono di 4 giri l'Alpine che finisce sul podio. Completano la top 5 le Glickenhaus non ancora a livello degli avversari alla loro prima stagione a Le Mans.

tra poco il report completo...

John Elkann dà il via alla Le Mans 2021 sotto la pioggia battente

24 Ore di Le Mans Disabilità come opportunità: Aoki e il cambio guida UN' ORA FA